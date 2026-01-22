Banka yaşlı kadına dul aylığını vermedi! Sebebi şoke etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. 76 yaşındaki kadın, kocasından kalan emekli maaşını günlerdir alamadığı için bankanın kapısını çaldı. Banka ise gecikmeye neden olarak kadının "konuşamamasını" gösterdi.

BANKA MAAŞINI ÖDEMEDİ!

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ya müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı.

Yaşlı kadın, kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.