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Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

29.11.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net karı 66 milyar 87 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,31 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 20,8 artarak 7 trilyon 374,4 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 7 trilyon 374 milyar 436 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 1 trilyon 267 milyar 994 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 181 milyar 923 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 242 milyar 945 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 20,8, krediler toplamı yüzde 16,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 21,5 yükseldi. Ekimde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,50 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN NET KARI 66 MİLYAR 87 MİLYON LİRA

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2020 sonuna göre yüzde 25,6 artarak 4 trilyon 340 milyar 506 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,9 artışla 664 milyar 932 milyon liraya çıktı. Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net karı 66 milyar 87 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,31 seviyesinde gerçekleşti. (AA)

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