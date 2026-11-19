Otomobil piyasasında ekim ayında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında keskin bir düşüş oldu. Son bir yıllık periyotta da sıfır araç satışında %27'lik azalma var. Peki, bunun nedeni ne ve piyasa ne zaman canlanır? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalış gerçekleşti. Ekimde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 azalarak 130 bin 697 oldu.

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan oto satış müdürü Özcan Parlak "Bu sene biraz daha düşüşle gidiyoruz" dedi.

"ALTIN DÜŞÜŞTE OLDUĞU ZAMAN İNSANLAR ALIM YAPMAK İSTEMİYORLAR"

Otomobil piyasasında ekim ayı durgun geçti ve sıfır araç alımında gerileme yaşandı. Yeni araç alacaklar beklemeye geçti. Böyle olunca da geçen yılın aynı ayına göre %27'lik düşüş yaşandı. Parlak "Piyasalardaki altının düşüşü herkesin beklentisini biraz daha ileriye attı. Düşüşte olduğu zaman insanlar alım yapmak istemiyorlar. Bir tık altın artarsa o gün biz piyasayı canlı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki, otomobil piyasası ne zaman canlanacak? Bununla ilgili Parlak "Bu ay sonu yani kasım ve aralık ayı otomobilin en hızlı olduğu aylardan bir tanesi. Bu aylar belirleyecek. İnşallah o açığı bu aylarda kapatacağız" şeklinde konuştu.