FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 658 milyar 184 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Ocak ile biten haftada 12 milyar 725 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liradan 2 trilyon 658 milyar 184 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 16 milyar 618 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 590 milyar 357 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 476 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Ocak ile biten haftada 3 milyar 811 milyon lira yükselerek 475 milyar 987 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 201 milyar 509 milyon lirası konut, 6 milyar 971 milyon lirası taşıt ve 267 milyar 506 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 214 milyon lira artarak 398 milyar 415 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 artışla 115 milyar 505 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 143 milyon lirası taksitli, 63 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 150 milyar 882 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 98 milyar 8 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 445 milyon lira artarak 625 milyar 498 milyon liraya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Merkez Bankası rezervleri azaldıMerkez Bankası rezervleri azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Dev şirketler kepenk kapatıyor!

Dev şirketler kepenk kapatıyor!

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Yarın son gün

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Yarın son gün

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona virüsü madencilik sektörünü de vurdu

Korona virüsü madencilik sektörünü de vurdu

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

Bu balığın fiyatı 585 TL

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervleri azaldı

DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

Üzüm için sigorta zamanı

Üzüm için sigorta zamanı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.