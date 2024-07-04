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Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,8 trilyon lira oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 16:03
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 28 Haziran haftası 175 milyar 423 milyon lira artarak 13 trilyon 803 milyar 204 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,8 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 28 Haziran itibarıyla 175 milyar 423 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liradan 13 trilyon 803 milyar 204 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 45 milyar 770 milyon lira azalarak 16 trilyon 447 milyar 335 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 726,4 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 28 Haziran itibarıyla 23 milyar 137 milyon lira yükselişle 1 trilyon 726 milyar 385 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 447 milyar 103 milyon lirası konut, 90 milyar 705 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 188 milyar 577 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 23 milyar 775 milyon lira artarak 1 trilyon 710 milyar 2 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artışla 1 trilyon 468 milyar 182 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 515 milyar 805 milyon lirasını taksitli, 952 milyar 377 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 202 milyon lira artışla 216 milyar 98 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 64 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 29 milyar 321 milyon lira yükselerek 2 trilyon 976 milyar 884 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 0,9 ve 18 milyar 335 milyon liralık azalışla 2 trilyon 14 milyar 453 milyon liraya geriledi.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık kredi
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