Bankacılık sektörünün mevduatı 22 Mayıs haftasında azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Mayıs ile biten haftada yüzde 0,8 ve 231 milyar 520 milyon 19 bin lira azalışla 30 trilyon 868 milyar 222 milyon 894 bin liradan, 30 trilyon 636 milyar 702 milyon 875 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,1 azalarak 16 trilyon 518 milyar 609 milyon 623 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,2 düşüşle 10 trilyon 354 milyar 745 milyon 159 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı söz konusu dönemde 267 milyar 835 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 227 milyar 760 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 22 Mayıs itibarıyla 333 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, bu dönemde yüzde 0,9 artışla 6 trilyon 336 milyar 825 milyon 36 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 782 milyar 608 milyon 615 bin lirası konut, 44 milyar 433 milyon 617 bin lirası taşıt, 2 trilyon 395 milyar 169 milyon 309 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 114 milyar 613 milyon 495 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

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Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 22 Mayıs ile biten haftada 104 milyar 704 milyon 137 bin lira artarak 25 trilyon 132 milyar 675 milyon 404 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır