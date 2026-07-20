A101'e elektrikli araç geliyor! 23 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101’de bu hafta teknolojik ürünlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpaze var. Toshiba, Onvo ve Hi-Level markalı akıllı televizyonlar ile Piranha kulaklık, hoparlör ve retro pikaplar dikkat çekiyor. Ev işlerini kolaylaştıracak Kiwi marka su sebili, vantilatör, çay makinesi ve süpürgenin yanı sıra Goodwest ankastre set öne çıkıyor. Mutfak için Tefal, Nehir ve Keramika ürünlerinin yanı sıra çeşitli oyuncaklar, ev tekstili, evcil hayvan mamaları ve yazlık terlikler de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV 30,999 TL

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV 30,999 TL

Onvo 55VQ90F3UA 55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19,999 TL

Toshiba 50UV2363DT-50UV1563DT 50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18,499 TL

Hi-Level HL43QFMLN-A14S 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12,999 TL

Piranha 4530 4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL

Piranha 7325 Çantalı Retro Pikap 2,499 TL

Piranha 2052 Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık 119 TL

Piranha 2051 iOS Lightning Kablolu Kulak İçi Kulaklık 119 TL

GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık 399 TL

Piranha 2219 Bluetooth Kulaklık 439 TL

Piranha 7854 Bluetooth Hoparlör 399 TL

Hilfe HLF-SCT-11 Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi KWP-8575 Gizli Damacanalı ve 3 Musluklu Su Sebili 8,999 TL

Kiwi KWP-8575 Gizli Damacanalı ve 3 Musluklu Su Sebili 8,999 TL

Goodwest Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9,999 TL

Sinbo SCM 2984 Türk Kahvesi Makinesi 1,199 TL

Kiwi KTM-2921 Retro Çay Makinesi 1,699 TL

Kiwi KCW-1223 Şarjlı Çırpıcı 249 TL

Hometech LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 649 TL

Aprilla AHC-5023 Saç Kesme Makinesi 499 TL

Kiwi KSI-6316 Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

Kiwi KFAN-7681 Tavan Tipi Fan 999 TL

Kiwi KFAN-7460 Sirkülasyonlu Vantilatör 1,599 TL

Kiwi KFAN 7604 Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL

Kiwi KFAN-7603 Şarjlı El Fanı 249 TL

Kiwi KVC4108 Dik Süpürge 1,099 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Re-Volt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89,990 TL

Re-Volt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89,990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 239,990 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69,990 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 1,999 TL

Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 1,999 TL

Nehir Mini Tencere Seti 1,699 TL

Keramika Seramik Kupa 99,50 TL

Keramika Seramik Fincan 3'lü 229 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL

Borosilikat Pipetli Ayıcıklı Bardak 149 TL

Çubuk Buzluk 29,50 TL

3 Bölmeli Çerezlik 119 TL

2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL

Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 199 TL

Helen Çerezlik Adet 39,50 TL

Lav Galata Su Bardağı 34,50 TL

Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

Yeşillik Saklama Kabı 109 TL

Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 2'li 69,50 TL

Rendeli Saklama Kabı 249 TL

Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 3'lü 179 TL

Piknik Seti 31 Parça 249 TL

Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

Metaltex Peçetelik ve Nihale Çeşitleri Adet 149 TL

Saklama Kabı ve Kase Set 4'lü 79,50 TL

5 Parça Rende Seti 209 TL

Desenli Mutfak Makası 59,50 TL

7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL

Yapay Bahar Çiçeği 169 TL

Vip Ahmet Plastik Ürünler Adet 35 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1,999 TL

Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

Pilsan Oyuncak Çantalı Makyaj / Tamir Seti Adet 399 TL

Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

Monster Jam 1:64 Ölçekli Canavar Kamyon 249 TL

Oyuncak Hafriyat Araçları Adet 139 TL

Büyük Kucaklama Hikaye Kitapları 99,50 TL

Oyuncak Römorklu Safari Aracı 159 TL

Oyuncak İtfaiye 149 TL

Oyuncak Dinozor Taşıyıcı Araç 159 TL

Oyuncak Sahil Arabası Çekçek 229 TL

Oyuncak Fileli Pota 159 TL

Oyuncak Doktor Çantası 149 TL

Boyama Örtüsü 279 TL

Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

Çıkartmalı Boyama Kitabı Adet 45 TL

9" Krom Balon 5'li 32,50 TL

Pilsan Oyuncak Midi Bowling 229 TL

Oyuncak Pretty Bebekli Araba Seti 149 TL

Oyuncak Almira Valizli Tatil Seti 269 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Kaymaz Taban Yolluk 299 TL

Kaymaz Taban Yolluk 299 TL

Pike Tek Kişilik Adet 299 TL

Askılı Şortlu Takım 299 TL

Kadın Ribana Külot 3'lü 179 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

Pierre Cardin Silikon Yastık 249 TL

Punch Kırlent Kılıfı Adet 169 TL

Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L 229 TL

King Konserve Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL

King Konserve Somonlu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL

King Biftekli Yetişkin Kedi Maması 1,2 KG 149 TL

Tavuk, Ördek & Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL

Tavuk, Ördek & Somon Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL

Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2,999 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Erkek Eva Kapalı Terlik 119 TL

Erkek Eva Kapalı Terlik 119 TL

Kadın Kemerli Terlik 99,50 TL

Kadın Eva Kapalı Terlik 99,50 TL

Lisa Kadın Yüksek Taban Tek Toka Terlik 129 TL

Kadın Eva Çift Tokalı Terlik 99,50 TL

Erkek Eva Çift Tokalı Terlik 99,50 TL

Kadın Yüksek Taban Sandalet 189 TL

Kanz Kadın Poli Tek Bantlı Gold Terlik 199 TL

Çocuk Eva Kapalı Terlik 87,50 TL

Çocuk Eva Kapalı Terlik 85 TL

Erkek Çocuk Hot Wheels Lisanslı Atlas Sandalet 219 TL

Kız Çocuk Barbie Lisanslı Atlas Sandalet 219 TL

İndirimli terliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 20 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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