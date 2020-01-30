Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18,5 milyar lira artarak 2 trilyon 648,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Ocak ile biten haftada 18 milyar 531 milyon 240 bin lira artarak 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 553 bin liradan, 2 trilyon 648 milyar 910 milyon 793 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,01 artışla 1 trilyon 259 milyar 814 milyon 990 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,43 artarak 1 trilyon 284 milyar 672 milyon 564 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 759 milyon dolar azalarak 226 milyar 458 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 196 milyar 306 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 526 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 780 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.