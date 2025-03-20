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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

20.03.2025 16:18
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 337 milyar 815 milyon 260 bin lira artarak 21 trilyon 323 milyar 283 milyon 756 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 Mart ile biten haftada 337 milyar 815 milyon 260 bin lira artışla 21 trilyon 323 milyar 283 milyon 756 bin liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,9 artışla 12 trilyon 211 milyar 99 milyon 306 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 artışla 6 trilyon 509 milyar 890 milyon 260 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 214 milyar 310 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178 milyar 735 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 14 Mart itibarıyla 667 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 artarak 4 trilyon 60 milyar 474 milyon 210 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 540 milyar 771 milyon 566 bin lirası konut, 67 milyar 260 milyon 739 bin lirası taşıt, 1 trilyon 545 milyar 210 milyon 343 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Mart ile biten haftada 173 milyar 935 milyon 954 bin lira artarak 16 trilyon 735 milyar 892 milyon 978 bin liraya yükseldi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık mevduat
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