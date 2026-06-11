FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 84 milyar 848 milyon 593 bin lira azalışla 30 trilyon 972 milyar 186 milyon 399 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada yüzde 0,27 ve 84 milyar 848 milyon 593 bin lira azalışla 31 trilyon 57 milyar 34 milyon 992 bin liradan 30 trilyon 972 milyar 186 milyon 399 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,38 artarak 16 trilyon 778 milyar 7 milyon 57 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,21 azalarak 10 trilyon 366 milyar 944 milyon 668 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 265 milyar 740 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 226 milyar 263 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 5 Haziran itibarıyla 1 milyar 659 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,40 artışla 6 trilyon 438 milyar 298 milyon 598 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 787 milyar 546 milyon 8 bin lirası konut, 43 milyar 425 milyon 533 bin lirası taşıt, 2 trilyon 450 milyar 28 milyon 726 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 157 milyar 298 milyon 331 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 5 Haziran ile biten haftada 123 milyar 776 milyon 989 bin lira artarak 25 trilyon 261 milyar 896 milyon 655 bin liradan 25 trilyon 385 milyar 673 milyon 644 bin liraya yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda ne oldu?Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda ne oldu?
Yargıtay noktayı koydu: Çıraklık emekliliğe sayılmadıYargıtay noktayı koydu: Çıraklık emekliliğe sayılmadı

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.