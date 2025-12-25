FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 87 milyar 141 milyon 248 bin lira artışla 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,3 yükselişle 87 milyar 141 milyon 248 bin lira artarak 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liradan, 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 artarak 15 trilyon 238 milyar 897 milyon 182 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,7 yükselişle 9 trilyon 171 milyar 784 milyon 432 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 252 milyar 815 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 270 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Aralık itibarıyla 479 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 azalışla 5 trilyon 473 milyar 846 milyon 306 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 668 milyar 705 milyon 306 bin lirası konut, 49 milyar 978 milyon 923 bin lirası taşıt, 2 trilyon 111 milyar 197 milyon 972 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 643 milyar 964 milyon 213 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Aralık ile biten haftada 117 milyar 987 milyon 438 bin lira artarak 21 trilyon 936 milyar 554 milyon 563 bin liraya yükseldi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

