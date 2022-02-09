Bankada hesabı olanlar dikkat! Son gün 15 Haziran

Bankada hesabı olan binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Çok sayıda banka harekete geçti ve müşterilerini hesabında unutulan paralara yönelik uyarmaya başladı. 2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınladı. bu duyuruya göre, ilan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklardan 15 Haziran 2022 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar TMSF fonuna devredilecek.

BANKALARDAN ÖNEMLİ UYARI

Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan .gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi tutulmaktadır." hatırlatması yapıldı. Açıklamanın devamında ise her bankanın kendi özelinde müşterilerine yayımladığı duyurular yer aldı.

Bankalar müşterilerine ilan edilen başvuru tarihine kadar, başvuruların yapılmasını aksi durumda ise para veya emanetlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredileceği bildirildi.

SON TARİH NE ZAMAN?

Bankalar nezdinde zaman aşımı uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklar bankaların internet sitesinden duyuruluyor.

İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklardan 15 Haziran 2022 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar TMSF fonuna devredilecek.



