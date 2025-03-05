Bankada parası olanlar dikkat! Faizler değişince tercihler de değişti... Ona yönelmeye başladılar

Mevduat faizlerinin yüksekliği pek çok kişinin parasını mevduatta tutmasına yol açarken bankaların mevduat faiz ve vadelerinde değişim yaşanmaya başladı. Bu durum yatırımcıların tercihlerine de etki etti. Peki, vadeye göre banka mevduat faizleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

UZUN VADEDEN KISA VADEYE GEÇİŞ

Nefes'te yer alan habere göre; mevduat faizlerindeki gerileme, vade tercihlerini kısaltmaya başladı. Bankaların 6 ay ve üzeri mevduatlara verdikleri faizler yüzde 30’a kadar gerilerken daha kısa vadeli dönemler için ise faizler hala yüzde 40 ve üzeri seviyelerinde bulunuyor. Bu durum da müşterilerin uzun vadeden kısa vadeye geçmesine yol açıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre 2025 Ocak ayında 6-12 ay vadeli mevduat miktarı 289.6 milyar düzeyinde oldu. Eylül 2024 tarihinde bu rakam 647 milyar liraydı. Aylık seyre bakıldığında her ay düzenli olarak gerileme kaydedildiği görüldü. Ekim’de rakam 516 milyar, kasımda 334 milyar ve aralık 2024’te 290 milyar lira oldu.

KISA VADEDE MEVDUATLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Kısa vadede ise mevduatlarda artış dikkat çekti. 1-3 ay arası mevduatlar ocak ayında 4 trilyon 785 milyar lira olarak gerçekleşirken, aynı vadede aralık 2024 tarihinde mevduat toplamı 4.7 trilyon oldu. En hızlı hareketin olduğu ay olan eylül ayında 1-3 ay vadeli mevduat toplamı 3.5 trilyon lira olmuştu. Ekimde bu rakam 4.2 trilyon liraya, kasımda da 4.6 trilyon liraya yükseldi.

Parasını faiz yatırıp daha yüksek faiz imkanından faydalanmak isteyenler vade kısaltmaya başladı. Öte yandan her an koşulların değişebileceği bir dönemde yatırımcıların alternatif yatırım araçları ile ilgili fırsatları kaçırmak istemediği için de kısa vadeye yöneldiği kaydediliyor. Kur dalgalanmaları, Merkez Bankası politikaları ve enflasyon gibi gelişmeler ve bazı belirsizlikler sebebiyle yatırımcıların uzun vadeli taahhütlerden kaçındığı belirtiliyor.