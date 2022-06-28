Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

Mevduat hesabı olanlar için alınan stopaj indirimi kararı bir kez daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre 30 Haziran'da son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.

Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

STOPAJ KARARI NEDEN ALINMIŞTI?

Türk lirası mevduatları için stopaj desteği, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla başlatılmıştı. Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.



