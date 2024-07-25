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Bankada parası olanları sevindirecek haber! Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.07.2024 07:25
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Bankada parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım geldi, bankalara talimat gönderildi. Bankanın yeni adımı sonrası ise mevduat faizlerinde tablo değişti. Bankanın hamlesiyle mevduat faizlerinde düşüş mü yoksa yükseliş mi yaşanır? İşte detaylar...

Bankada parası olanları sevindirecek haber! Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Merkez Bankası, piyasada oluşan fazla likiditenin önlenmesine yönelik yeni bir hamle geldi. Buna göre TCMB, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayabilecek. Merkez Bankası'nın son kararı sonrası mevduat faizlerinde artış bekleniyor.

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"2-3 PUAN YUKARI GİDEBİLİR”

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bankacılık kaynakları, “Merkez Bankası’nın swap dahil ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, mevcut politika faizinde 5-10 puan aşağıda kalıyordu. Bu da parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azaltan bir etki yapıyor ve piyasa faizlerini aşağı yönlü baskılıyordu. Şimdi bu hamle ile parasal aktarı mekanizmasının etkinliği artırılarak, mevduat faizlerinin negatif reel faiz bölgesinden uzaklaştırılması amaçlanıyor. Bu düzenleme ile şu anda yüzde 49-50,5 arasında bulunan mevduat faizleri ilk etapta 2-3 puan yukarı gidebilir” değerlendirmesini yaptı.

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"TL VERİP DÖVİZ ALMAK İSTEYEN BANKALAR OLABİLİR”

Bankacılık kaynağı, “Merkez Bankası, TL likiditeyi çekmek için ana kanal olarak yine depo ihaleleri ile ve ZK’ları kullanacaktır. Bu hamle de kullanılacaktır ama ana fonlama aracı olmayacaktır. Piyasada oluşan fazla TL’nin çekilmeyen kısmı bu hamle ile çekmek amaçlandı. Sistemin ihtiyacı olabilir. TL verip döviz almak isteyen bankalar olabilir” diye konuştu.

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“YENİ DÜZENLEMEYE ŞİMDİLİK İHTİYAÇ YOK”

Önümüzdeki dönemde yeni bir likidite hamlesi gelip gelmeyeceği sorusuna bankacılık kaynağı şu yanıtı verdi:

“Mevcut fazla likidite çok yüksek değil. Acil bir hamleye daha ihtiyaç yok. Olursa ilk etapta depo ihaleleri üzerinden bir çekim yapılacaktır. Bir diğer hamle de likidite bonosu çıkarmak olabilir ancak TCMB bu kanalı kullanmayı tercih etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Swap banka Merkez Bankası mevduat faizi
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