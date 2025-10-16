Bankadan kredi çekecekler dikkat! Kart limiti, ödeme talimatı, asgari ödeme... Kredi notu nasıl yükselir?

Bankadan kredi çekmek herkes için kolay değil. Özellikle kredi notu düşük olanlar çoğu zaman kredi onayı alma konusunda sorunlar yaşıyor. Kredi alabildiğinde de yüksek faiz ödüyor. Peki, buna çözüm ne? Çözüm kredi puanını yükseltmek. Peki, bunu nasıl yapılır? İşte kredi notu arttırma için yöntemler...

"BULUNMAZ BİR HİNT KUMAŞI"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Düzenli harcama ve düzenli ödemelerin yapıldığı takdirde bulunmaz bir Hint kumaşı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bankadan kredi çekmek bazen kolay olmayabiliyor. Çünkü kredi notu düşük olanların hem yüksek faiz ödediği hem de kredi onayı almakta zorlanabildiği belirtiliyor. Peki, düşük kredi notu yükseltilebilir mi? Uzmanlara göre bu mümkün.

"DÜZENLİ OLARAK ÖDEME YAPMANIZ LAZIM"

SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Düzenli olarak ödeme yapmanız lazım" dedi. Fatura, kredi kartı veya kredi taksitleri bir gün bile gecikmesinin kredi notunu düşürdüğü belirtilirken bu yüzden düzenli ödeme yapmanın son derece önemli olduğu vurgulandı. Yılmaz "Otomatik ödeme talimatı verilmesi biraz daha avantaj" şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra kredi kartı limitinin dikkatli kullanılmasına vurgu yapıldı. Kart limitinin yüzde 30-40'ının geçilmemesine işaret edildi. Yılmaz "Eğer tamamını kullanırsanız bu sefer de sistem sizi yüksek riskli olarak algılayabilir" dedi.

Diğer yandan kredi geçmişinin canlı tutulmaya özen gösterilmesi gerektiği aktarıldı. Buna göre; hiç kredi kartı ya da kredi kullanmamış kişilerin sistemde riskli göründüğü, o kişilerin düşük limitli bir kart alıp düzenli ödeme yapması halinde kredi puanlarının yükselebildiği belirtildi.

En büyük hatalardan birinin de sık sık kredi başvurusu yapmak olduğu aktarıldı. Çok sayıda kredi başvurusu yapmanın nakit sıkıntısı yaşanıldığı anlamına geldiği belirtildi. Yılmaz "Bu da red cevaplarına ve de kredi notunuzun olumsuz etki yaratmasına sebebiyet verir" dedi.

"ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM"

Kredi notunu yükseltmenin bir yolu için de borçları azaltmaya işaret edildi. Kredi kartı borcunun sadece asgarisini değil tamamını ödemenin de puanı olumlu etkilediği belirtildi. Yılmaz "Geciken ödemelerde idari takibe düşmemesi için de bir an önce kapatılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.