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Bankalar ATM'ye yetişemiyor! Son 9 yılda yüzde 11 arttı... Bir tanesinin kasasında 2 milyondan liradan fazla para bulunuyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.11.2024 12:27
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Bankalar ATM'leri doldurmaya yetişemiyor. 200 liranın en büyük banknot olmasına rağmen enflasyon karşısında alım gücünün düşmesine neden oldu. Peki Türkiye'de kaç tane ATM var? Kapasiteleri kaç liralık banknot barındırıyor?

Bankalar ATM'ye yetişemiyor! Son 9 yılda yüzde 11 arttı... Bir tanesinin kasasında 2 milyondan liradan fazla para bulunuyor!

Bankalar ATM'lere para yetiştiremiyor. Yüksek enflasyon ortamında en büyük banknot olan 200 liranın değeri düştükçe düştü. 200 liralık banknotların alım gücü düşerken; ATM'ler de para yetiştirmekte güçlük çekiyor. Ekonomistler 500 liralık ve 1000 liralık banknotlar hakkında konuşsa da Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili bir çalışmanın olmadığı biliniyor.

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ATM SAYISI YÜZDE 11 ARTTI

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, Türkiye'de son 9 yılda ATM sayısındaki artış yüzde 11 olurken son verilere göre toplamda 53 bin 566 ATM bulunuyor.
Tüm ATM'lerin kapasiteleri de aynı değil. Ortalama 4 kaset adı verilen para kutularının bulunduğu makinelerde, ortalama bir kasette 3 bin 800 banknot bulunuyor.

İnternet üzerindeki kaset satış verilerinden yola çıkarak, ürün hacim bilgileri üzerinde hesaplandığında, bir ATM’de toplamda 15 bin 200 banknot bulunuyor.

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BİR ATM 2 MİLYON LİRA BULUNDURUYOR

ATM’lerin eşit miktarda 100 ve 200 TL barındırdığı göz önüne alındığında, tek bir ATM’de 2 milyon 280 bin TL, Türkiye’deki tüm ATM’lerin aynı anda tam kapasite dolu olması halinde de toplamda 122 milyar 130 milyon 480 bin TL para barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
para ATM
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