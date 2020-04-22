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Bankalar cuma günü kapalı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

TBB, 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden 24 Nisan cuma günü bankaların kapalı olacağını açıkladı.

Bankalar cuma günü kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği, İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinin kapalı olacağını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

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Türkiye Bankalar Birliği, banka,

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