Bankalar kesenin ağzını açtı! Sıfır faizli kredi, 50 bin TL veriyorlar... İşte şartlar

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankaların sunduğu kredi faizlerini ve vadelerini araştırırken bir yandan da sıfır faizli krediler büyük önem taşıyor. Bankalar, yeni müşterileri için sıfır faizli kredi kampanyaları sunmaya başladı. İşte bankaların sıfır faizli olarak verdiği kredi tutarları ve vadeleri...

SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

QNB, yeni müşterilere özel 0 faizli yani faizsiz toplamda 45 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyada 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans yer alıyor.

Enpara, yeni müşterilere özel, 6 ay vadeli, 50 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Akbank, yeni müşterilere özel, sıfır faizli yani faizsiz toplamda 45 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyada 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans yer alıyor.

Garanti BBVA, yeni müşterilere özel, sıfır faizli yani faizsiz toplamda 45 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyada 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans yer alıyor.

Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel, sıfır faizli yani faizsiz, 3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

TEB, yeni müşterilere özel, sıfır faizli yani faizsiz toplamda 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyada 6 ay vadeli 25 bin TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans yer alıyor.

Denizbank, yeni müşterilere özel, sıfır faizli yani faizsiz toplamda 25 bin TL kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyada 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL taksitli nakit avans yer alıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ ŞARTLARI

Bankaların duyurduğu sıfır faizli kredilerde krediyi kullanmanın temel şartı ise yeni müşteri olunması olarak görünüyor. İhtiyaç kredisinde faizler yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'lara kadar çıkarken bankaların sunduğu 0 faizli kampanyalar dikkat çekiyor.

Bankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. Kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiklik gösterebiliyor.