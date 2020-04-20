Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi alınan koronavirüs bütün ülkeleri ekonomik programlar açıklamaya yöneltti. Bu süreçte salgının görüldüğü ülkeler çeşitli ekonomik destek ve tedbir paketleri açıkladı.Ülkemizde bu anlamda ekonomik açıdan önemli konumda olan bankalarının eylem planları neler? Kamu bankaları ekonomik anlamda vatandaşlara ne gibi hizmetler ve kolaylıklar sunuyor? Bankların işverenlere ve işletmelere yönelik destek paketleri nelerdir? İşte bankaların koronavirüs kapsamında planladığı desteklere ilişkin merak edilen detaylar...

ZİRAAT BANKASI

31 Mart 2020 tarihine kadar ödeme süresi bulunan, firma ve bireysel müşteriler tarafından ödenemeyen taksit, ana para ve faizlerin talebe göre ertelenmesine olanak tanınacak.

Salgın sürecinde nakit akışının bozulmasına bağlı olarak ödeme sıkıntısı çeken banka müşterilerine 6 aya kadar ödeme içermeyen bir yapılandırma sistemi uygulanacak. Ayrıca dönemsel faaliyet gösteren turizm gibi sektörlerde kredi geri ödemelerinde 12 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası üzerinden personel maaş ödemesi yapan firmalara 2020 Şubat ayının sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamak koşuluyla 3 aylık personel maaş gideri kadar ekstra limit imkanı sağlanacak.

Kedili müşterilere yönelik olarak Ziraat Bankası üzerinde bulunan çeklerin ödemesini yapmaları amacıyla genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti imkanı tanınacak.