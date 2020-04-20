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Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kamu bankaları koronavirüsle mücadele kapsamında destek paketleri açıkladı. Bu paketlerde hem vatandaşlara hem de işverenlere büyük kolaylıklar sağlanıyor. Her banka kendi müşterilerine kredi, taksit ödeme gibi konularda vadeyi uzatma, borç öteleme gibi imkanlar sağlarken müşterisi olmayan bireylere de çeşitli olanaklardan yararlanma imkanı sunuyor.

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi alınan koronavirüs bütün ülkeleri ekonomik programlar açıklamaya yöneltti. Bu süreçte salgının görüldüğü ülkeler çeşitli ekonomik destek ve tedbir paketleri açıkladı.Ülkemizde bu anlamda ekonomik açıdan önemli konumda olan bankalarının eylem planları neler? Kamu bankaları ekonomik anlamda vatandaşlara ne gibi hizmetler ve kolaylıklar sunuyor? Bankların işverenlere ve işletmelere yönelik destek paketleri nelerdir? İşte bankaların koronavirüs kapsamında planladığı desteklere ilişkin merak edilen detaylar...

ZİRAAT BANKASI

31 Mart 2020 tarihine kadar ödeme süresi bulunan, firma ve bireysel müşteriler tarafından ödenemeyen taksit, ana para ve faizlerin talebe göre ertelenmesine olanak tanınacak.

Salgın sürecinde nakit akışının bozulmasına bağlı olarak ödeme sıkıntısı çeken banka müşterilerine 6 aya kadar ödeme içermeyen bir yapılandırma sistemi uygulanacak. Ayrıca dönemsel faaliyet gösteren turizm gibi sektörlerde kredi geri ödemelerinde 12 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
Ziraat Bankası üzerinden personel maaş ödemesi yapan firmalara 2020 Şubat ayının sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamak koşuluyla 3 aylık personel maaş gideri kadar ekstra limit imkanı sağlanacak.
Kedili müşterilere yönelik olarak Ziraat Bankası üzerinde bulunan çeklerin ödemesini yapmaları amacıyla genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti imkanı tanınacak.

İşletmelerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurumsal karta sahip olan ve DBS limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

HALKBANK

Halkbank şubeleri 09.00-17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

31 Mart 2020 tarihine kadar ana para, faiz ve taksit ödemelerini yapamayan bireysel müşterilere bu döneme ilişkin borçlarını erteleme imkanı sağlanacak.

Banka tarafından kredi kullandırılan esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 tarihinde ödemeleri gereken borçlar faizsiz olacak şekilde 3 ay ertelenecek.

Nakit akışının bozulmasından dolayı ödeme sıkıntısı çeken banka müşterilerine 6 ay ödeme olmayacak şekilde kredilerini uygun vadeli bir biçimde yapılandırma imkanı tanınacak. Dönemsel faaliyet gösteren turizm sektöründe yer alan işletmelerde ödemesiz dönem 12 aya kadar uzatılabilecek.
Halkbank üzerinden personel maaşı ödeyen firmalara Şubat sonu itibariyle mevcut bulunan istihdamın herhangi bir nedenle azaltılamaması şartıyla önümüzdeki 3 ay boyunca personel maaş gideri kadar ekstra kredi limit imkanı sağlanacak.

VAKIFBANK

30 Haziran 2020 tarihinde kadar kredi taksiti ve ödemeleri bulunan firmalara kolaylıklar sağlanacak.

İşletmelere 3 aylık maaş gideri kadar kredi imkanı tanınacak.

İşletmelerin sektörlere göre durumları ele alınıp ödemesiz dönemler sağlanarak yeniden yapılandırmaya gidilecek.

Firmalara 3 ay ödemesiz 12 aya kadar vadeli kredi taksit ödeme imkanı verilecek.

Bireysel kredi müşterilerine ait kredi kartı ve kredi taksiti ödemeleri 3 aya kadar uzatılabilecek.

İŞ BANKASI

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan ödemeleri talep edilmesi halinde 30 Haziran tarihine ertelenebilecek.

Avm, perakende, turizm, lojistik başta olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın gerekli her türlü destek sağlanacak.

KOBİ'ere ve mikro işletmelere ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacıyla limit destekleri sunulacak.

İnterrnet bankacılığı üzerinden tüm bankalara dönük yapılan EFT/Havale işlemlerinde herhangi bir kesinti uygulanmayacak.

Bankanın bireysel müşterilerine ek hesap, kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini 3 ay erteleme imkanı sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, kamu bankaları,

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Zenginsen kredi vr.. Fakire sefalet...
kardeşim ötelemesi önemli değilki akbank benim kredimi öteleyim diyor ama 2 ay için 1530 tl faiz alıyor yemişim böyle ertelemeyi vatandaşı düşünüyorsanız faizsiz erteleyin görellim
faso fiso
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