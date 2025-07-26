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Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL'yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yapılandırma tavsiyesi vatandaşı umutlandırdı ancak bankalar bu duruma çok istekli değil. Buna göre, bankalar müşterilerini sistem güncellemesi ile oyalıyor ya da yüksek faizli kredilere yönlendiriliyor.

Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL'yi aştı
Ezgi Sivritepe

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geçtiğimiz günlerde duyurduğu kararla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yüzde 3.11 faizle ve 48 aya kadar vadeyle yapılandırılabileceği belirtildi. Ancak bankalardan herhangi bir hamle gelmedi. Bu karar yalnızca ‘tavsiye’ niteliğinde olduğundan, uygulama bankaların inisiyatifine bırakıldı.

Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL yi aştı 1

Müşterilerini yapılandırma için çağrı merkezine yönlendiren bankalar, bu istek doğrultusunda net bir yanıt vermiyor. Birçok banka borç yapılandırması yerine ‘borç kapama kredisi’ adı altında daha yüksek faizli ürünler tavsiye ediyor. Bu kredilerin faiz oranları ise yüzde 4'ü buluyor.

Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL yi aştı 2

ŞİKAYET ETTİ

Sözcü'nün haberine göre, bir özel banka müşterisi, kredi borcunu yüzde 3.11 faizle yapılandırmak istediğini ancak bankadan ‘bu oranla yapılandırma yapılmadığı’ yanıtını aldığını belirtti. Bankanın kendisine yüzde 3.99 faizli kendi yapılandırma ürününü sunduğunu söyleyen müşteri, durumu önce BDDK’ya, ardından da Merkez Bankası’na şikayet ettiğini aktardı.

Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL yi aştı 3

BANKALAR İSTEKLİ DEĞİL

Bazı özel bankalar ise borç yapılandırması için başvuran müşterilerine, teknik altyapının henüz güncellenmediği bilgisini veriyor. Bir özel banka müşterisine iletilen bilgiye göre, kişinin borcunun yapılandırmaya uygun olduğu ancak bankanın sisteminde henüz gerekli güncellemelerin yapılmadığı ifade edildi.

Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL yi aştı 4

441 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Özellikle Haziran ve Temmuz ticari krediler için iyi geçmedi. Son sekiz haftada ticari kredilerde takibe düşen tutar 20.3 milyar TL artarak 252.5 milyar TL’ye ulaştı. 18 Temmuz itibarıyla bireysel kredi kartı borçları 95 milyar TL’ye, tüketici kredilerinde takipteki tutar ise 90.4 milyar TL’ye çıktı.

Bankalar o tavsiyeye kulak asmadı, vatandaşın umudu suya düştü! 400 milyar TL yi aştı 5

BDDK verilerine göre toplamda yasal takibe düşen kredi tutarının yıllık yüzde 85 artışla 441.3 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu durum, hem reel sektör hem de hane halkı borçluluğunda kırılganlığın hızla arttığını gözler önüne seriyor.

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Bankacılık banka Yapılandırma bddk
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