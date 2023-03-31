FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte promosyonda en düşük ve en yüksek miktar... (HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?)

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte promosyonda en düşük ve en yüksek miktar... (HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?)

31.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunu açıklamıştı. 2.2 milyon EYT’linin de nisan ayında maaş almaya hak kazanması sonrası bankalardaki promosyon rekabeti arttı. Promosyonda en düşün sınır 3 bin, en yüksek ise 10 bin TL olarak belirlendi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ayrıntılar...

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte promosyonda en düşük ve en yüksek miktar... (HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?)

Emekli maaşlarında yaşanan artış ve EYT'lilere nisan ayında ilk maaşlarının yatırılacak olması nedeniyle bankalarda promosyon savaşı başladı. Promosyonda en düşük sınır 3 bin, en yüksek ise 10 bin TL veriliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ayrıntılar...

thumbs_b_c_52cac59e5b88e6f92b7b63f9163e0630

PROMOSYONDA ÇITA YÜKSELTİLDİ

Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

ALT SINIR 3 BİN TL

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

  • Ziraat, Halk, Vakıfbank: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

  • Yapı Kredi: SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye varan promosyon ödüyor.

  • Denizbank: Mobil Deniz uygulamasını kullanmak şartıyla 10.000 TL ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

  • Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 7.500 TL'ye varan ödül sunuyor

  • İş Bankası: 3 yıllığına peşin olarak ödeme yapılıyor. Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.

  • QNB Finansbank: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

  • ING: Emekli maaşını ING'den almaya başlayan emekliler 7.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor

  • Akbank: Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arasına 4.850 lira, 7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira, 10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! Çalışmaya devam ederlerse artacak, ayda net...Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! Çalışmaya devam ederlerse artacak, ayda net...
Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu! Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!
Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı! Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı!
Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, kabul edildi

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, kabul edildi

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.