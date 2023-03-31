Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte promosyonda en düşük ve en yüksek miktar... (HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?)

Emekli maaşlarında yaşanan artış ve EYT'lilere nisan ayında ilk maaşlarının yatırılacak olması nedeniyle bankalarda promosyon savaşı başladı. Promosyonda en düşük sınır 3 bin, en yüksek ise 10 bin TL veriliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ayrıntılar...

PROMOSYONDA ÇITA YÜKSELTİLDİ

Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

ALT SINIR 3 BİN TL

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?