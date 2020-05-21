Bankalar tek tek açıkladı! İşte bayram kredisi kampanyaları

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bankalar kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Kimi banka 3 ay taksit erteleme imkânı sunarken kimisi ise 60 aya varan vade sunuyor. İşte faiz oranı ve vade seçeneklerini açıklayan bankalar...

İşte bankaların bayram kredisi kampanyaları

TEB Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak. Bayrama özel ihtiyaç kredisi, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. TEB'in bayram kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler, CEPTETEB internet şubesi, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi ve TEB Şubelerden başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak müşterilerin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirtti. Bu doğrultuda müşterilerin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattıklarını aktaran Mendi, "Müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

ŞEKERBANK Şekerbank, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için Ramazan Bayramı'na özel kampanya başlattı. Şekerbank'ın açıklamasına göre, banka, bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için kampanya hayata geçirdi. 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen kampanya kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanacak. Şekerbank ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs'a kadar üye iş yerleri ve online marketlerde gerçekleştirecekleri 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus, toplamda 100 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için müşterilerin, harcama yapmadan önce "KATIL" yazıp 7353'e SMS göndermesi yeterli olacak.

YAPI KREDİ Yapı Kredi, Ramazan Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterilerini bayramda da yalnız bırakmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Küresel olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgın sebebiyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde de müşterilerimize destek olmak ve ülkemize hizmet etmek adına sınır tanımadan var gücümüzle çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yapı Kredi müşterileri Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden de hızla ve kolayca yapabiliyor.

VAKIFBANK VakıfBank, başlattığı Bayram Kredisi kampanyası kapsamında, tüm bireysel segmentli müşterilerine 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunacak. VakıfBank'ın açıklamasına göre, geleneksel Bayram Kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen banka, kredi için aylık yüzde 0,98 faiz oranı uygulayacak ve VakıfBank müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek.

Banka müşterileri SMS ile de krediye başvurabilecek. Bu kanaldan başvurularda, "KREDI" "TCKN" "AYLIK GELİR" bilgileri aralarında birer boşluk bırakarak 5724'e SMS gönderilmesi yeterli olacak. 3 bin liradan başlayacak kredi tutarı 125 bin liraya kadar yükseltilebilecek. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeler yer alan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, her zaman olduğu gibi bu kampanya ile öncelikle ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini bildirdi. Çelebi, "Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Ramazan Bayramı’na özel hazırlanan kredi paketinin üst limiti 125 bin TL olup, aylık yüzde 0,98 gibi piyasa koşullarına göre uygun bir faiz oranı uygulanacak." ifadelerini kullandı

GARANTİ BBVA Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.