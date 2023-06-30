FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalar yarışa girdi, emekli maaşına zam sonrası promosyonlar da artıyor! Taban ücret için bu rakam konuşuyor

Bankalar yarışa girdi, emekli maaşına zam sonrası promosyonlar da artıyor! Taban ücret için bu rakam konuşuyor

30.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılmasının ardından emekliler de maaşlarına gelecek zam oranını merak etmeye başladı. Mart ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. En düşük emekli maaşına ilişkin son tahmin dikkat çekti. Bankalar ise şimdiden promosyon yarışına girdi.

Emeklilerin maaşlarına gelecek zam için heyecanlı bekleyişi sürerken bankalar da düğmeye bastı. Gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarında. Bankaların emeklilere vereceği promosyonlar için konuşulan rakamlar dikkat çekti.

iStock-1329850915

MAAŞA GÖRE PROMOSYON

Show TV'nin haberine göre; bankalar maaşa göre promosyon veriyor. Maaşı 7 bin 500 - 10 bin arasında olanlarla maaşı 10 bin liranın üzerinde olanların aldığı miktar değişiyor.

PROMOSYON FARKI TALEP EDİLEBİLİYOR

Promosyondan faydalanmak için bankalar ve emekli arasında 3 yıllık taahhüt imzalanıyor. Temmuz ayında yaşanacak maaş artışıyla birlikte emeklinin mevcut çalıştığı bankadan promosyon farkını talep etme hakkı bulunuyor.

SÜRE DOLMADAN BAŞKA BANKAYA GEÇİLİRSE PARA İADESİ

Banka bu talebi yerine getirmezse emekli, maaşını başka bankaya taşıyabilir. 3 yıllık taahhüt süresi sona ermeden daha yüksek promosyon veren bankaya geçmek isteyen emeklinin anlaşmanın kalan süresine ait tutarı bankaya iade etmesi gerekiyor.

iStock-1442778267

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM TAHMİNİ

Öte yandan en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni tahminler de gündemde. Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada; 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara kademeli olarak zam yapılacağını belirtirken "En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı
Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralarla eşit hale geldi... Fahiş artış gündemde! Bakanlık harekete geçtiKiralarla eşit hale geldi... Fahiş artış gündemde! Bakanlık harekete geçti
Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor
Sıfır otomobilde dünyada ilk olacak!Sıfır otomobilde dünyada ilk olacak!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı memur maaşı

En Çok Okunan Haberler

Orman yangını, ekipleri teyakkuza geçirdi: Pilotların Türk bayrağı hassasiyeti...

Orman yangını, ekipleri teyakkuza geçirdi: Pilotların Türk bayrağı hassasiyeti...

Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı!

Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı!

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Yargıtay üzerine borç kalan mirasçılar için karar verdi

Yargıtay üzerine borç kalan mirasçılar için karar verdi

Türkmenistan’da yerli otomobil Togg böyle karşılandı

Türkmenistan’da yerli otomobil Togg böyle karşılandı

Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.