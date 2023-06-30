Bankalar yarışa girdi, emekli maaşına zam sonrası promosyonlar da artıyor! Taban ücret için bu rakam konuşuyor

Emeklilerin maaşlarına gelecek zam için heyecanlı bekleyişi sürerken bankalar da düğmeye bastı. Gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarında. Bankaların emeklilere vereceği promosyonlar için konuşulan rakamlar dikkat çekti.

MAAŞA GÖRE PROMOSYON

Show TV'nin haberine göre; bankalar maaşa göre promosyon veriyor. Maaşı 7 bin 500 - 10 bin arasında olanlarla maaşı 10 bin liranın üzerinde olanların aldığı miktar değişiyor.

PROMOSYON FARKI TALEP EDİLEBİLİYOR

Promosyondan faydalanmak için bankalar ve emekli arasında 3 yıllık taahhüt imzalanıyor. Temmuz ayında yaşanacak maaş artışıyla birlikte emeklinin mevcut çalıştığı bankadan promosyon farkını talep etme hakkı bulunuyor.

SÜRE DOLMADAN BAŞKA BANKAYA GEÇİLİRSE PARA İADESİ

Banka bu talebi yerine getirmezse emekli, maaşını başka bankaya taşıyabilir. 3 yıllık taahhüt süresi sona ermeden daha yüksek promosyon veren bankaya geçmek isteyen emeklinin anlaşmanın kalan süresine ait tutarı bankaya iade etmesi gerekiyor.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM TAHMİNİ

Öte yandan en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni tahminler de gündemde. Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada; 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara kademeli olarak zam yapılacağını belirtirken "En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.