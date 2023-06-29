SON DAKİKA | Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı: En düşük emekli maaşı 10.000 TL’yi aşacak: En yüksek memur maaşı 50 bin TL’ye dayanacak

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Memur zammı ve emekli maaş zammı için milyonlarca vatandaş gözünü enflasyon rakamlarına çevrimiş durumda. SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon ve refah payı, memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı zam formülü ile yeni maaşlarına kavuşacak. Peki memur emekli zammı Temmuz 2023 için ne olacak? 2023 Emekli maaş tablosu ve memur maaş zammı hesaplama…

MYNET FİNANS

HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Milyonlarca kişinin maaşlarına zam için dört gözle beklediği veri bayramın hemen ertesinde açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak iki konu yine memur ve emekli maaşları için olacak. En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 liradan 22 bin lira bandına yükseltilecek. Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor. Aynı oranda artış sağlanması durumunda en düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

SGK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Kamu işçisine yüzde 45, asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmasının ardından en düşük emekli maaşı 7500 lirada kalınca burada da bir artış beklentisi oluştu. Burada en düşük emekli maaşlarına da zam yapılması ihtmali gündeme geldi. Ancak bugüne kadar yapılan zam oranlarına bakıldığında refah payı ile birlikte yaklaşık 2 katı artış yapıldığı görülüyor. Bu kapsamda yüzde 18,50’lik oran ile hesaplama yapıldığında en düşük emekli aylığının 8.887 TL olabileceği belirtiliyor. Ancak enflasyonun iki katı artış yapılması durumunda ise yüzde 37’lik bir zam ile SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı için 10.275 TL rakamı konuşuluyor.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAMDA 3 FORMÜL

7500 TL üzerinde aylık alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse kademeli bir artış sağlanacak. 7.500-10.000, 10.000-15.000, 15.00-20.000 ve 20.000 TL’nin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek. Zam oranı için masada olan rakamların yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor.

Meclis’te kabul edilmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için 3 formül öne çıkıyor. Yapılacak tüm artışın seyyanen zam olarak maaşlara yansıtılması ilk formül olurken, ikinci formülde ise oransal artış dahilinde aylıkların artırılması gündemde. Üçüncü olarak da oransal zammın üzerine refah payı artışı yapılabileceği tahmin ediliyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ancak memur ve emekli için ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17’si ila 28’i arasında ödeme alıyor. Memur emeklisi ve memur maaşları için ödeme tarihi daha erken olduğundan dolayı ek zamların tıpkı Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi daha sonra yatırılması öngörülüyor.



