Bankalar yeni uygulamaya mı geçti? TBB iddiaları yanıtladı: "20 bin TL altındaki nakit çekim işlemlerinde..."

Bankacılık işlemlerinde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceği haberi gündem olmuştu. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı.

20 BİN TL ALTI NAKİT ÇEKİMLERDE SADECE ATM KULLANILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bankaların 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçerek, bu tutarın altındaki para çekme işlemlerinin yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceği belirtilmişti.

BANKALAR BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. TBB’den yapılan açıklamada böyle bir karar olmadığı ve gerçeğin yansıtılmadığı belirtildi.

İşte TBB’den yapılan açıklama:

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”