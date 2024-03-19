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Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 16:19
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Bankalara, Ocak-Şubat 2024 döneminde ibraz edilen 386 bin keşideciye ait 3,2 milyon adet çekin toplam tutarı 1.139 milyar TL oldu.

Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği çeklere dair verileri açıkladı.
Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6, çek tutarı ise yüzde 84 arttı. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,5 bin keşideciye ait 36 bin adet çekin toplam tutarı 19,7 milyar TL oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 2.451 keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 4,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Çek banka
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