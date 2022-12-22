FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalarda unutlan paralarla ilgili emsal karar! 12 bin euro para sahibine iade edildi

Bankalarda unutlan paralarla ilgili emsal karar! 12 bin euro para sahibine iade edildi

22.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankada unutulan mevduatın TMSF'ye aktarılmasında Yargıtay’dan emsal karar geldi. Yurtdışına taşınan bir vatandaşın yıllar önce Türkiye’deki bir banka hesabında unuttuğu 12 bin Euro’luk dövizin ’10 yıllık zaman aşımına uğradığı’ gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılmasında, banka tarafından yasada öngörülen usule uyulmadığı gerekçesiyle açılan davada Yargıtay, emsal nitelikte karara imza attı. TMSF’ye aktarılan para sahibine iade edildi.

Bankalarda unutlan paralarla ilgili emsal karar! 12 bin euro para sahibine iade edildi

Sinop’tan çalışmak için Almanya’ya giden Ş.Ö., 2008 yılında eşinin Türkiye’deki bir banka hesabına yaklaşık 12 bin Euro döviz bıraktı. Eşinin ölümünün ardından hesaptaki paraya 10 yıl boyunca dokunmayan Ş.Ö., 10 yıl geçmesinin ardından yurt dışında yaşadığı için kendisine iletilen tebligatları da fark etmedi. Bankacılık mevzuatında yer alan ve ‘10 yıllık zaman aşımına uğrayan paranın TMSF’ye aktarılması’ sonrası olayın farkına varan Ş.Ö., hakkını mahkemede aradı. Mahkemede ‘kendisine ulaşılmadan ve gerekli tüm araştırmalar yapılmadan mevduatının TMSF’ye devredildiğini’ savunan avukatı, 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.

mahkeme

Davacı tarafın avukatı Bülent Sabri Akpunar, “2008 yılında Sinop’un Durağan ilçesinde bir vatandaşımızın eşine ait bir vadesiz mevduat hesabı açılmış. Bir döviz hesabıydı, hesapta toplam 12 bin Euro’ya yakın bir para söz konusu. Eşi vefat ettikten sonra müvekkilime ulaşılamadı, ulaşılamadığı için de bu para TMSF’ye aktarıldı. 10 yıllık süre içerisinde vadesiz mevduat hesapları eğer kişi tarafından hiçbir şekilde araştırılmaz ve o banka hesabıyla ilgili işlem yapılmazsa o paranın devlete intikali söz konusu oluyor” diye konuştu.
Yasa gereği bankanın da uyması gereken bir prosedür olduğunu kaydeden Av.Akpunar, “Aynı zamanda bu, anayasal mülkiyet hakkını da ilgilendiren bir durum. Bankanın kişilere ulaşması gerekir ve bu paranın devlete intikal edeceğini bildirmesi gerekir resmi olarak. Banka yeterince uygulamadı, yargısal süreç te ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

3 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda olumlu kararlar aldıklarını dile getiren Av. Bülent Sabri Akpunar, mahkemeden kendi lehine çıkan karara bankanın da itiraz ettiğini ve üst mahkemeye taşındığını söyledi. Akpunar, “2019 yılında davaya başladık, önce bankaya başvurduk banka olumsuz cevap verdi. Biz de hak mücadelesine giriştik, Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi’nde olumlu karar aldık. Samsun İstinaf Mahkemesi de onayladı kararımızı. En nihayetinde de Yargıtay’dan da olumlu karar aldık. Banka yasaya uygun hareket ettiğini, kişilere ulaşmak için gereken işlemleri yaptığını, tebligatları gönderdiğini savundu. Dosyada yargılamada bilirkişi raporu da alındı, bilirkişi de bizim lehimize bir kanaat belirtti. Neticede olumlu sonuca ulaştık. Benzer konulara da emsal olacağını düşünüyorum bu kararın” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi ilk kez oldu! Zammı halk istediBöylesi ilk kez oldu! Zammı halk istedi
O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadıO kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı
Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...
Anahtar Kelimeler:
banka para tmsf

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.