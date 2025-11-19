FİNANS

Bankalardaki 1 milyon lira veya üzeri mevduat 20 trilyonu aştı!

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül ayında 2024 sonuna göre 728 bin 847 artarken, toplam mevduatlar ise 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya çıktı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin sayısı eylül ayı itibarıyla 2 milyon 736 bin 415 oldu. 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzerinde paraya sahip mudi sayısı, 9 ayda 728 bin 487 arttı.

Bu mudilerin toplam mevduatı da eylül sonu itibarıyla 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya ulaştı. Böylece mudi başına düşen ortalama mevduat, 7 milyon 348,5 bin lira oldu.

Geçen yılın aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinde bulunan söz konusu mudilerin toplam mevduatı, yıl sonuna göre 5 milyar 321 milyar 931 milyon liralık artış kaydetti.

Eylülde 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin mevduatlarının 12 trilyon 33 milyar 65 milyon lirası yerel para cinsi, 4 trilyon 859 milyar 191 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 1 trilyon 837 milyar 79 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Böylece yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 18 trilyon 729 milyar 336 milyona ulaştı. Yurt içinde yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 430,4 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERDE 9 AYDA 36 BİN 770 ARTIŞ

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı eylül itibarıyla 215 bin 764'e yükseldi. Söz konusu mudilerin sayısı aralık ayına göre 36 bin 770 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 264 milyar 918 milyon lira yükseldi.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 409 milyar 511 milyon lirası yerel para, 894 milyar 851 milyon lirası yabancı para ve 74 milyar 881 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Böylece yurt dışı yerleşik mudilerin toplam mevduatı 1 trilyon 379 milyar 243 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik söz konusu mudi başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 392,4 bin lira olarak hesaplandı.

