Bankalardan 2025 yılı hamlesi! Para transferinden alınan ücret bugün itibarıyla değişiyor! EFT'ye yüzde 44'ten fazla zam geldi

Bugün EFT ücretlerine zam geldi! İki farklı bankadan para transferi işlemi gerçekleştirirken uygulanan EFT ücretinin fiyatı değişti. Buna göre, EFT ücretlerine 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı.

Tutar basamaklarında da değişim yapılarak fiyatlar yükseltildi. Peki, gönderim ücretleri ne kadar oldu? İşte EFT ücretlerinde zamlı fiyatlar:



6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi yarından itibaren 6,39 TL olacak.

6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkacak.

304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak her işlemde ise bankalar, müşterilerinden 159,97 lira komisyon alacak.