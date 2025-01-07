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Bankalardan 2025 yılı hamlesi! Para transferinden alınan ücret bugün itibarıyla değişiyor! EFT'ye yüzde 44'ten fazla zam geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 08:46
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2025 yılının ilk günlerinde bir zam haberi daha geldi. Buna göre, bankaların farklı bankalarla gerçekleştirilen para transferi işlemin uyguladıkları EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Peki, şu anda EFT ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bankalardan 2025 yılı hamlesi! Para transferinden alınan ücret bugün itibarıyla değişiyor! EFT'ye yüzde 44'ten fazla zam geldi

Bugün EFT ücretlerine zam geldi! İki farklı bankadan para transferi işlemi gerçekleştirirken uygulanan EFT ücretinin fiyatı değişti. Buna göre, EFT ücretlerine 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı.

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Tutar basamaklarında da değişim yapılarak fiyatlar yükseltildi. Peki, gönderim ücretleri ne kadar oldu? İşte EFT ücretlerinde zamlı fiyatlar:

6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi yarından itibaren 6,39 TL olacak.

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6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkacak.

304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak her işlemde ise bankalar, müşterilerinden 159,97 lira komisyon alacak.

EFT Ücret Artışını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Zamların gereksiz olduğunu düşünüyorum.
Yüksek enflasyon nedeniyle zam yapılmasını anlıyorum.
Bankaların daha fazla hizmet sunmasını bekliyorum.
EFT ücretlerinin daha şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum.
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam EFT
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