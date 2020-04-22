Bankalardan vatandaşlara salgın desteği! 10 bin TL, 6 ay ödemesiz kredi...

Mart ayının başından itibaren ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını ekonomik faaliyetlerde de durgunluğa neden oldu. Gerek vatandaşların gerekse ticari faaliyet gösteren firmaların yaşanan bu ekonomik durgunluktan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili bakanlıkların çalışmalarıyla birlikte bankalar da salgının yarattığı olumsuz duruma karşı destek paketlerini bir bir açıklamaya başladılar. Desteklerde sadece firma bazında değil, bireysel müşterilerin de yaralanabileceği birtakım kolaylıklar mevcut. Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de doğrudan etkileyen salgın sürecinde işten çıkarmaları engellemek, geçimlerini sağlayamayan kişilerin yaşamların sürdürmelerini sağlamak, ödeme sıkıntısına düşenleri rahatlatmak için paket içinde ayrı ayrı düzenlenmiş destekler de yer alıyor. Desteklerden, borç ertelemelerinden yararlanmak için şubelere gitmeye de gerek yok. Şube çalışma saatlerini kısıtlama yoluna giden bankalar bütün başvuruları online kanallar ve telefon bankacılığı üzerinden alıyorlar.
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve devlet kurumu statüsündeki katılım bankaları bu dönemde ödeme zorluğuna düşen müşterileri için erteleme ve ekstra nakit destekleri sunuyorlar. Destek paketi içerisinde vatandaşlara sunulan imkanlar ise şu şekilde;
Mart ayı içerisinde kredilerinin ana para ve faizlerini ödeyemeyen ticari veya bireysel müşteriler ödemelerini erteleyebilirler.
Ticari firmaların kredileri 6 ay ödemesiz olarak yapılandırılabiliyor.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise kredilerini 12 ay ödemesiz olarak yapılandırabiliyorlar.
Bu bankalardan maaş ödemelerini yapanlar maaş verdikleri kişi sayısını azaltmama şartı ile 3 aylık maaş giderleri toplamında ek kredi talep edebiliyorlar.
İşletmelerin yeni kredi talepleri hemen değerlendirmeye alınarak hızlı bir şekilde kullandırılıyor.
Banka müşterileri SGK, vergi ve çek ödemeleri için de ekstra kredi talep edebilecekler.
Devlet bankaları kadar özel bankalar da bu süreçte müşterilerini rahatlatmak adına destek paketleri sunuyorlar. Bireysel ve tüzel müşteriler için kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı ertelemesi yapabiliyorlar. Alışverişlere destek olunması amacıyla kredi kartı limitleri anlık olarak artırılabiliyor. Bankalar ATM'lerden para çekme limitlerini de yükselttiler. Şubelere olan yığılmaların önüne geçmek amacıyla bankacılık işlemlerinin online ücretleri de düşürüldü. Özel banka müşterileri de SGK, vergi, çek ve maaş ödemeleri için kendilerine sunulan fırsatlardan yararlanabilirler.
Ekonomik destekler kapsamında dar gelirlilerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan bir başka sistem de Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen bu kredinin ilk 6 ay geri ödemesi yok. Toplamda ise 36 vade ile geri ödeme yapılacak. Krediye başvuru için ilk şart ise aylık hane gelirinin 5 bin lira altında olması. Asgari ücretliler, emekliler ve serbest meslek sahipleri, ücretli çalışanlar bu krediden faydalanabilir. Başvurular mobil şubelerden, şubelerden ve bankaların internet sitesinden yapılabiliyor. Salgın nedeniyle şubelere gelinmemesi için gereken bütün tedbirler alınmış. Maksimum kullandırılacak kredi miktarı ise 10 bin TL. Aylık eşit taksitlerle ödemesi yapılacak kredinin faiz oranı ise %0,49.
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