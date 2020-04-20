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Bankaların açılış, kapanış, öğle arası saatleri: Ziraat, Halk Bank, Vakıfbank Garanti, Yapıkredi, İş bankası çalışma saatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kurum gibi bankalar da çalışma saatlerinde düzenlemey giderek bazı kısıtlamalar yaptıklar. Peki Nisan 20-24 Nisan haftasında bankaların güncel çalışma saatleri nelerdir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti BAnkası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi çalışma saatleri...

Bankaların açılış, kapanış, öğle arası saatleri: Ziraat, Halk Bank, Vakıfbank Garanti, Yapıkredi, İş bankası çalışma saatleri

Koronavirüs salgını kurumları çeşitli önemler almaya itti ki buna çalışma satlerinin düzenlemesi de dahil. Örneğin pek çok banka çalışanlarının güvenliğ iiçin çalışma saatlerini azaltma yoluna gitti. Peki bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank’ın yeni ve güncel çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 20-24 NİSAN HAFTASI

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

  • Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
  • Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00
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Anahtar Kelimeler:
bankalar, açılış saati, kapanış saati,

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