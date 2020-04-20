Bankaların açılış, kapanış, öğle arası saatleri: Ziraat, Halk Bank, Vakıfbank Garanti, Yapıkredi, İş bankası çalışma saatleri

Koronavirüs salgını kurumları çeşitli önemler almaya itti ki buna çalışma satlerinin düzenlemesi de dahil. Örneğin pek çok banka çalışanlarının güvenliğ iiçin çalışma saatlerini azaltma yoluna gitti. Peki bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank’ın yeni ve güncel çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 20-24 NİSAN HAFTASI

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...