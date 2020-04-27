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Bankaların çalışma saatleri 27 Nisan - 1 Mayıs: Cuma günü bankalar açık mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle pek çok kurum ki buna bankalar da dahil, çalışma saatlerinde güncellemeler ve kısıtlamalarda bulundu. Bu yüzden şu dönemde bankaların çalışma saatleri en sık araştırılan konuların başında geliyor. Peki bu hafta yani 27 Nisan - 1 Mayıs haftası bankaların çalışma saatleri nasıl? İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi kaça kadar açık? Cuma günü bankalar açık olacak mı?

Bankaların çalışma saatleri 27 Nisan - 1 Mayıs: Cuma günü bankalar açık mı?

Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanında kısıtlamalara neden oldu. Ancak hayat devem ediyor ve bazı işlerin yapılması şart. Buna bankacılık işlemleri de dahil. Bu yüzden çalışma saatleri değişen bankaların kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. İşte 27 Nisan - 1 Mayıs hasftasında İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi çalışma saatleri ve Cuma günü bankalar açık mı sorusunun cevabı...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 27 NİSAN-1 MAYIS HAFTASI

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

  • Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
  • Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00

CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde. Bunun yanında zaten 1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

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bankalar, çalışma saatleri,

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