Bankaların çalışma saatleri 27 Nisan - 1 Mayıs: Cuma günü bankalar açık mı?

Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanında kısıtlamalara neden oldu. Ancak hayat devem ediyor ve bazı işlerin yapılması şart. Buna bankacılık işlemleri de dahil. Bu yüzden çalışma saatleri değişen bankaların kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. İşte 27 Nisan - 1 Mayıs hasftasında İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi çalışma saatleri ve Cuma günü bankalar açık mı sorusunun cevabı...
Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...
1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde. Bunun yanında zaten 1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum