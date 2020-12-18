FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların kara listesinden çıkma 2021... Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi? İşte kara listeden çıkma yolları!

Bankaların kara listesinden çıkma 2021... Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi? İşte kara listeden çıkma yolları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2020 10:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs döneminde zor durumda kalan ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlardan bir kısmı bankaların kara listesine girdi. Yapılandırma kararlarından da destek alamayan vatandaşlar internetten, bankaların kara listesinden nasıl çıkılır araştırması yapıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre kara listeden çıkmanın yolları var. Kara listeden nasıl çıkılır, kara listedeyken kredi kartı verilir mi?

Bankaların kara listesinden çıkma 2021... Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi? İşte kara listeden çıkma yolları!

Koronavirüs döneminde binlerce vatandaş ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başladı. Kredi borçlarını kapatmak için yapılandırma kredisi çekerek sadece son ödeyeceği krediyle hayatına devam etmek isteyen vatandaşlar heyecanla Kredi Sicil Affı Yasası'nın çıkmasını bekliyor. Bankalar tarafından sicili bozuk gösterilerek kara listeye alınan ve isminin altı kırmızı kalemle çizilen bu kişiler, tüm kredi borçlarından kurtulmak ve kara listeden çıkmanın yollarını arıyor. Peki bankaların kara listesinden nasıl çıkılır? Sicili bozuk kişi nasıl sicilini temizler?

BANKALARIN KARA LİSTESİNDEN ÇIKMANIN YOLLARI NELER?

Öncelikli olarak bankalarda adı kara listede olan kişilerin Kredi Sicil Affı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu kişilerin borçlu olduğu bankadan yapılandırma kredisi çekerek kara listeden çıkabileceğini belirtelim. Kredi Sicil Affı Yasası ile ilgili haberler aşağıda verilmiştir. Kara listeden çıkmanın yolları neler araştıran vatandaşlar genelde sanal ortamlardan destek almaya çalışıyor. İnternet ortamında ve birçok yerde "senetle para, acil kredi çıkartılır, kara listeden hemen çıkmak için destek olunur" minvalinde açıklamalar yaparak kara listeden çıkaracağını söyleyen kişilerin destek olamayacağını belirtelim. Bazı haber kaynaklarında uzmanların önerdiği kara listeden çıkma yolları olarak üç öneri bilgisi mevcut. Bu bilgilerin sadece öneri olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var, zira konuyla ilgili birçok durum netlik kazanmadı. Uzmanların önerisine göre bankadaki sicili temizlemenin yolları; Sicilinizi bozan bankadan yapılandırma kredisi çekmek, devlet kuruluşlarına maddi yardım talebinde bulunmak ve düşük miktarlarda kredi veren bankalara başvurarak, kredi çekmek olarak belirtilmiştir...

bankaların kara listesinden nasıl çıkılır? Sicili bozuk kişi nasıl sicilini temizler

KARA LİSTEDEKİ SİCİLİ BOZUK KİŞİYE KREDİ KARTI VERİLİR Mİ?

Bankalarca belirlenen kara listeye eklenen kişilerin Kredi Kayıt Bürosu puanlama sisteminde puanları oldukça düşük olur. Bankalarca kara listeye alınmış bir kişinin kredi kartı alması biraz zor olacaktır. Fakat bazı bankalar bu konuda diğerlerine göre biraz daha esnek davranıyor. Bu bankalar kampanyalar yaparak, kredi notu düşük olan kişilere de kredi / kredi kartı hizmeti verebiliyor. Sicili bozuk bir kişiye kredi kartı verilir mi araştıranlara bankaların kredi kartı hizmet çeşitlerini incelemelerini öneririz. Bu kampanyalarla bankalar, kara listedeki kişilere düşük limitli kredi kartları verebiliyor. Kredi kartı alan ve adı kara listede olan bir kişi ödemelerini düzenli olarak yaparsa eğer kara listeden çıkma şansı artıyor. Kişinin ödemelerini düzenli yapması kredi notuna olumlu etki eder.

Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı nasıl yapılıyor? Kredi Sicil Affı şartları neler?Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı nasıl yapılıyor? Kredi Sicil Affı şartları neler?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Vergi borcu faizleri siliniyor mu?Vergi borcu faizleri siliniyor mu?
Kira yardımı alma yöntemleri!Kira yardımı alma yöntemleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek
Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek
Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'
Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
Döviz mevduatlarında yeni rekor
Döviz mevduatlarında yeni rekor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KKY bursu ne zaman yatacak?
KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak?
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
İş göremezlik ödeneği başvurusu 2021... Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler? İş göremezlik parası ne kadar?
İş göremezlik ödeneği nedir, kimlere verilir?
SGK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... SGK prim borcu faizleri siliniyor mu? SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma 2020 başvuru... Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi borcu faizleri siliniyor mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.