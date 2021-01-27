FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların kredi faiz oranları 27 Ocak 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları 27 Ocak 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2021 09:39 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 27 Ocak 2021 Çarşamba güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 27 Ocak 2021 Çarşamba bankaların güncel kredi faiz oranları.

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankalar son yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Birçok banka kredilerinin faiz oranlarını artırırken bazı bankalar henüz bir değişiklik yapmadı. 27 Ocak 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

en uygun taşıt kredisi veren bankaları güncel taşıt kredisi faiz oranlarını

27 OCAK 2020 ÇARŞAMBA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına 27 Ocak 2021 Çarşamba Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları haberimizde...

güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

27 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.47

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

27 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi: 1.62

Konut kredisi: 1.42

27 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.52

İhtiyaç kredisi: 1.54

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

Vakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketiVakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi

en uygun konut kredisi faiz oranları!

27 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

27 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

27 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.41

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Taşıt kredisi: 1.64

27 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40

Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleriBankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Fiyatı yükseliyor: 'Türk saçı'nın kilosu 10 bin liraFiyatı yükseliyor: 'Türk saçı'nın kilosu 10 bin lira
1000 TL başvuruları devam ediyor!1000 TL başvuruları devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı
Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı
Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti
Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!
İkinci el araba fiyatları düştü!
İkinci el araba fiyatları düştü!
Altın düşüşe geçti
Altın düşüşe geçti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü
Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Merkez Bankası faizi sabit tuttu!
Merkez Bankası faizi sabit tuttu!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama! Yüzlerce firmaya ceza geldi
Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili yüzlerce firmaya ceza geldi
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Sağlık görevlisi, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı!
Kamuya güncel memur alımları listesi!
Vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi 2021... Gelir vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?
Vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi!
Fiyatı yükseliyor: 'Türk saçı'nın kilosu 10 bin lira
Fiyatı yükseliyor: 'Türk saçı'nın kilosu 10 bin lira
Uzmandan altın alım zamanı önerisi... 27 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altın düşüşe geçti
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'Tasarruflu Sulama Kredisi'
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'Tasarruflu Sulama Kredisi'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.