Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanarak faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası'nın açıklaması sonrasında, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları nasıl etkilenir merak edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sefer Şener A Haber'e yaptığı açıklamada faiz kararı sonrası ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi artar mı düşer mi sorularına cevap verdi. Peki faiz artırımı ile taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi artar mı?

FAİZ KARARI KREDİ FAİZ ORANLARINI NASIL ETKİLER?

Faiz artınca kredi oranları da artar mı?Binlerce kişinin gözü kulağı bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı sonucundaydı. Uzmanlar karar açıklanmadan önce, Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapacağı yönünde açıklama yapmıştı. Merkez Bankası faiz artırılınca konut, tüketici ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne olur merak konusu oldu. Peki faiz kararı ile konut, taşıt kredileri yükselecek mi? Vatandaşların çekeceği kredileri nasıl etkileyeceğini merakla beklemesinin ardından, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sefer Şener açıklama yaparak faiz artınca krediler yükselecek mi sorusuna cevap verdi.