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Bankaların kredi faiz oranları 3 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2021 08:45 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 3 Şubat 2021 Çarşamba güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 3 Şubat 2021 Çarşamba bankaların güncel kredi faiz oranları.

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankalar son yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Birçok banka kredilerinin faiz oranlarını artırırken bazı bankalar henüz bir değişiklik yapmadı. 3 Şubat 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

en uygun taşıt kredisi veren bankaları güncel taşıt kredisi faiz oranlarını

3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları** haberimizde...

İhtiyaç kredisi: 1.56

Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi: Halkbankası'nın taşıt kredi faiz oranları, aracın 0 ya da 2. el durumuna göre değişirken, ayrıca aracın 300 bin TL ile 750 bin TL arasında/üzerinde olma durumuna göre de değişebiliyor. Bankanın 300 bin TL altı araçlarda taşıt kredi oranları şöyle;

Sıfır km taşıt kredisi: 1.58

  1. el taşıt kredisi: 1.60

Halkbank Konut Kredisi: Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranları Evim Konut Kredisi adıyla 1. el ve 2. el olarak değişirken, Halkbank Gayrimenkul Konut kredisi adı altında farklı kredi oranları da yer alıyor.

  1. el evim konut kredisi: 1.42'den başlıyor.

Halkbankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Hesaplama Araçları" başlığı altında yer alıyor.

3 ŞUBAT 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank Taşıt Kredisi: Bankanın taşıt kredisi kampanyası sıfır ve 2. el durumuna göre değişiyor.

Sıfır taşıt kredisi: 1.48

İkinci el taşıt kredisi: 1.48

Vakifbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor.

İhtiyaç kredisi: 1.52

Vakıfbank Konut Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi faiz oranları; TSK Personeline Özel, Oyak Üyelerine Özel, Kentsel Dönüşüm Kredisi gibi çeşitli krediler veriliyor. Bu kredilerde faiz oranları değişiklik gösteriyor. En çok tercih edilen Sarı Panjur Kredi oranı ise şöyle;

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

Vakıfbank'ın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kampanyalar" başlığı altında yer alıyor.

en uygun konut kredisi faiz oranları!

3 ŞUBAT 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası İhtiyaç Kredisi: Bankanın sigortalı verilen ihtiyaç kredisi faiz oranı aşağıda yer almaktadır.

İhtiyaç kredisi: 1.50

İş Bankası Taşıt Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde sunulan taşıt kredi oranları vade farkına göre değişebiliyor.

Taşıt kredisi: 1.55

İş Bankası Konut Kredisi: Konut kredisi faiz oranı ise sigortalı ve sigortasız olarak değişiyor.

Konut kredisi sigortalı: 1.40

Konut kredisi sigortasız: 1.45

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