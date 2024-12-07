"Bankamatiğe gidip, şok olacaklar" deyip konuştu! 7'den 70'e herkes bunu bekliyor... Özgür Erdursun emekli kök aylıklarında yapılacak düzenlemenin tarihini açıkladı

Milyonlarca emekli ocak ayında aylıklarına gelecek zamma kilitlendi. Kök maaşa gelecek zam oranı ile beraber bir kesimin yüzde 0 zam alması ise milyonlarca vatandaşın ilk problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Mutlaka bir düzenleme yapılacaktır" sözleri emeklinin içine su serperken nasıl bir düzenlemenin olacağı ise yakından merak ediliyor.

YÜZDE 0 ZAM ALACAKLAR

6 aylık enflasyon oranına göre belirlen emekli maaşları için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon verisi ile milyonlar 2025 yılında ne kadar maaş alacaklarını öğrenecek. Yüzde 0 zam riskinin nedeni ise, kök aylıklarınn 10 bin 700 liranın altında olması ve maaşlarının hazine tarafından 12 bin 500 liraya tamamlanması.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE YÜZDE 14,57'Yİ GARANTİLEDİLER

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,57 oranında zammı garantiledi. ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verisi yüzde 2 oranında gelirse emekli zammı yüzde 17 oranında olacak. Zammın kök maaşa yapılması nedeniyle bazı emeklilerin maaşı 12 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

5 Aylık enflasyon farkına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş tablosu şekilde oluştu:



SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Show Haber' e yaptığı açıklamada emeklinin yüzde 0 zam riskini anlattı. Erdursun, "Bankamatiğe gidip, şok olacak 3,5 milyon insan var" dedi.

Katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşı için konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mutlaka bir çalışma yapılacaktır, mekanizmalarımız çalışacaktır" sözlerini kullandı.

"ŞUBAT AYINDA KÖK AYLIKLAR 15 BİN LİRA OLABİLİR"

Konuşulan formül ise 12 bin 500 liralık en düşük emekli aylığının 15 bin liraya yükseltilmesi. Erdursun, kök aylıklarının yükseltilmesi ile ilgili de şu cümleleri aktardı:

"Yüzde 17 kök aylıklarına enflasyon farkı aldıktan sonra o kişilern aylıkların kaç lira olursa, yan 15 bin lira yaparlarsa bu rakamın altında kalanların maaşları 15 bin liraya tamamlanacak. 15 bin liranın ise şubat ayında olacağını düşünüyorum.