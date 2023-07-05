Bankaya gidenin ağzı açık kaldı: İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 5’e kadar yükseldi! 70 bin TL yanında vadelere de 12 ay sınırlaması…

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 15 seviyesine yükseltilen politika faizi artışı sonrasında bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Tüketici kredi faizleri yönünü yukarıya, TL mevduat faizleri ise aşağıya çevirdi. Ticari kredilerde Merkez Bankası’nın faiz üst limiti devam ettiği için politika faizi kadar güncelleme yapılsa da arz halen daha sınırlı bulunuyor. Kamu bankalarında faizlerin en az 70 baz puan arttığı öne sürülürken özel bankalarda ise artış 50 baz puanı geçti.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ AYLIK YÜZDE 5’İ BULDU

Ekonomi Gazete’sinin bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ticari kredilerde bankacılık sektörü kaynaklarına göre kullandırım sınırlı ve arz oldukça düşük seviyede devam ediyor. Hatta bazı kaynaklar ‘ticari kredi verilmiyor’ diye de ifade kullanıyor. İhtiyaç kredilerinde ise kamu başta olmak üzere bankacılık sektörü faizleri arttırdı. Uzunca bir süre kamu bankaları 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,94 seviyesinden kabaca yıllık bileşik faiz yüzde 25 seviyelerinde kullandırıyordu. Bu hafta başından itibaren kamu bankaları ihtiyaç kredi faizini yüzde 2,64’e çekti. Ve böylece yıllık bileşik faiz kabaca yüzde 32’nin üzerine geldi. Özel bankalarda ise faiz oranları bankalara göre farklılık gösteriyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre özel bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları bu hafta itibariyle yüzde 2,90 ile yüzde 5 arasına yükseltildi.

KREDİ TAKSİT ORANLARI 12 AY İLE SINIRLANDIRILDI

Vadelerin de kısaldığına dikkat çeken kaynak ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli olarak kullandırıldığını söyleyerek regülasyonlar yeterince gevşemediği için bankacılık sektörünün kredi faizlerini yukarı çektiğini vurguladı. Mevduat tarafında gevşeme söz konusu olduğunu belirten sektöre yakın kaynak TL mevduat faizinin yüzde 40’ın altına geldiğini vurguladı. Kaynak, yüksek hacimli mevduatlarda bile yüzde 35-38 arası faiz uygulandığını dile getirdi. Hatırlanacağı üzere geçen aylarda yüksek hacimli mevduatlara bankacılık sektörü yüzde 60’a kadar varan oranlarda TL mevduat faizi teklif ediyordu.

70 BİN LİRAYA KADAR KREDİ KULLANDIRIYORLAR

Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisinde 70 bin lira üzeri kredi arzının da sınırlı da olsa başladığını belirten bankacılık sektörü kaynağı ancak aylık faiz oranının yüzde 5-6’ya çıktığını vurguladı. Kaynak bazı özel bankaların ise 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde bile yüzde 5 faiz uyguladığına da işaret etti.

KONUT VE TAŞIT KREDİ FAİZLERİ DE ARTTI

İhtiyaç kredi faizlerinin yanı sıra kamu bankalarında taşıt ve konut kredi faizleri de artırıldı. Konut kredi faizi aylık yüzde 1,36 seviyesindeyken pazartesiden itibaren yüzde 2,19’a kadar çıkarıldı. Taşıt kredi faizi ise yüzde 1,67 seviyesinden aylık yüzde 2,45’e yükseltildi. Özel bankalarda ise konut kredi faizleri aylık yüzde 2,5 ile yüzde 4,09 arasına çekildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2,59 ile yüzde 4,89 arasına çıkacak şekilde artırıldı. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre konut kredisinde 500 bin liranın üzerinde kredi arzı ise halen daha sınırlı seviyede bulunuyor.



