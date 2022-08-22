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Başbakan çıplak protestoyu görünce şok olmuştu! Almanlar çareyi Trabzon'da buldu günde 700 adet gidiyor

22.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa büyük bir enerji sınavı veriyor. Özellikle kışın Almanya ve Fransa gibi ülkelerde doğal gaz sıkıntısı çekileceği düşünülüyor. Gaz sıkıntısı çeken Almanya'da protestocu iki kadın Başbakan Olaf Scholz'un yanına gelerek soyunmuş ve enerji krizine dikkat çekmişti. Almanlar, çareyi Trabzon'da buldu.

Başbakan çıplak protestoyu görünce şok olmuştu! Almanlar çareyi Trabzon'da buldu günde 700 adet gidiyor

Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğal gaz krizi yaşanıyor. Bu krizin kış aylarıyla birlikte daha da derinleşmesi bekleniyor. Doğal gaz kriziyle birlikte elektrikli ısıtıcılara talep arttı. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı imal eden firma, Avrupa ülkelerinden gelen siparişlerin artması nedeniyle günlük üretim iki katına çıkardı. Günlük 300 ısıtıcı üreten şirket, enerji krizi sonrası bu sayıyı 700'e çıkardı.

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Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşanması beklenen Avrupa ülkeleri elektrikli ısıtıcılara yöneldi. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı imal eden firma, Avrupa'dan gelen elektrikli ısıtıcı taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor. Firma, gelen siparişlerin artması nedeniyle günlük 300 olan üretimini 700 ısıtıcıya kadar çıkardı.

'TRABZON'DA ELEKTRİKLİ ISITICI ÜRETİMİ YAPAN TEK FİRMAYIZ'

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, AA muhabirine, babası tarafından 1980'de kurulan işletmenin 6 yıl sonra şirket haline dönüştüğünü söyledi.Albayrak, ilk olarak elektrikli su ısıtıcıları üretimi yaptıklarını, 2000 yılından itibaren elektrikli karbon infrared ısıtıcıların üretimine başladıklarını dile getirdi.

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Kardeşleriyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında bayilikler açarak Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Piyasadaki arz ve talepten doğan elektrikli ısıtıcılara olan ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı üretimi yapan tek firmayız." dedi.

Fuarlara katılarak zamanla yurt dışına da açıldıklarını belirten Albayrak, "Avrupa'nın tamamına yakınına üretim sağlıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve Fransa olmak üzere birçok ülkeden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Toplamda 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ama sürekli olarak çalıştığımız 35 ülke var. Almanya ve İngiltere'de de bayilerimiz var." diye konuştu.

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'ENERJİ KRİZİ TALEPLERİMİZİ ARTIRDI'

Son zamanlarda doğal gaz sıkıntısı nedeniyle en fazla talebin Almanya'dan geldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde enerji krizinin uzun süreceği düşünülüyor. Almanya, İsviçre, Hollanda ve Fransa'da ön hazırlık yapıyor. Bu ülkelerden ön siparişler veriyorlar. Bu talepler de bizim üretimimizi ciddi anlamda artırdı. Geçtiğimiz yıla oranla ürün taleplerinde yüzde 90'a yakın bir artış var. Bildiğiniz gibi Rus gazına en fazla bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Almanya'dan çok fazla sipariş alıyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl verilen siparişlerin tamamı yurt dışınadır. Şu anda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Fabrikamız tam kapasite çalışıyor."

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'YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

Albayrak, Avrupa'da beklenen doğal gaz sıkıntısını göz önünde bulundurduklarını ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayarak, "Ham madde bağlantılarımızı yaptık, zaten ürünlerimizin parçalarını biz ürettiğimiz için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu an yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bayilerimize de ciddi bir talep var. Normal standartlarda günde 300 elektrikli ısıtıcı üretimi yaparken, bu yoğun günlerde kapasitemizi günlük 700'e kadar çıkartarak siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kışın gelmesiyle Avrupa'da sıcak su ihtiyaçlarının da artacağına dikkati çeken Albayrak, su ısıtıcı siparişlerinin de yüzde 40 arttığını dile getirdi.

1ewq

BAŞBAKAN SCHOLZ'A ENERJİ PROTESTOSU!

Almanya'daki yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle tepki gösteren halk Başbakan Olac Scholz'u eleştiriyor. Olac Scholz, son olarak Berlin'de konuşma yapacağı sırada iki protestocuyla karşı karşıya geldi. Protestocular, vücutlarına yazdıkları yazılarda yüksek doğal gaz fiyatlarına isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Almanya doğal gaz Olaf Scholz
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