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‘Başıma gelmez’ demeyin! Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı: Kritik ‘7 gün’ detayı: Tazminat alabilirsiniz...

12.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargo dolandırıcılığı mahkemede sonlandı. Bazı hukuk büroları, vatandaşlara uzun süre teslim alınmamış kargolar nedeniyle icra takibi başlatıldığını söyleyerek, 100-200 TL arasında bir ödeme yapılırsa yasal sürecin durdurulacağını belirterek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bu yöntemle Ali Rıza Besiri'ye ilamsız icra takibi gönderen kargo dolandırıcılarının oyunu yargıya taşındı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, 7 gün içinde itiraz etmeleri gerektiğini belirtti.

‘Başıma gelmez’ demeyin! Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı: Kritik ‘7 gün’ detayı: Tazminat alabilirsiniz...

Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor. Vatandaşlara, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, "Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvuruyor. Birçok kişi de icralık olmamak için istenilen parayı ödüyor.

Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Ali Rıza Besiri. Besiri’nin, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Besiri, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Güngören'deki hukuk bürosunun kapısını çaldı. Besiri'ye, internetten sipariş verdiği iddia edilen kargoyu teslim almadığı ve geri bildirim de yapmadığı için icra takibi başlatılacağı söylendi. 1 hafta sonra ilamsız icra takibi başlatıldı. Dolandırıcılar bu yöntemle, borcu olan vatandaşları bulup onlara icra takibi belgesi gönderiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu gibi durumlarda vatandaşların ellerine ulaşan tebligata 7 gün içinde itiraz etmeleri gerektiğini belirtti. Yaşananları anlatan Ali Rıza Besiri ise ilamsız icra takibine avukatı eşliğinde itiraz etti, hukuk bürosuna dava açacağını belirtti.

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“ALMADIĞIM KAGO İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR”

Kendisine kargo gelmediğini ve almadığını vurgulayan Ali Rıza Besiri, “4 Ekim salı günü bana bir icra takibi geldi. Yine o satış pazarlama firmasıyla kargo o ismini gördüm. Gittiğimiz hukuk bürosundan bana icra takibi geldi. Şunun bilinmesi gerekiyor; eğer böyle bir şey geldiyse bir hafta süreleri var. Bir hafta içeresinde adalet sarayına gelip itiraz dilekçesini vermeleri lazım. Almadığım bir kargo için icra takibi başlatmışlar. Kargoyu alsam bile 15 gün iade sürem var. İade edebilirim almasam dahi zaten almadım, reddettim anlamına geliyor. Her türlü 15 günü geçmediği sürece iade edebilirsiniz. İcra takibinde ise 7 gün içerisinde itiraz etmeniz lazım. Ama benim sipariş etmediğim bir ürün, almadığım bir ürün var ortada.

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Dilekçe yazdım. Avukatım itiraz için başvuru yaptı. Ama ben yine de buradan bunu vereceğim. İçeriye gireceğim bunu vereceğim. Ben almadığım bir ürün için bundan uğraştırılıyorum. Ben de o avukatlık bürosunu davayı açacağım o firmaya da davayı açacağım bunu sürdüreceğim. Bunu insanlar bir izlesinler diye yapıyorum. İşimi gücümü bırakıyorum ve bunlara zaman harcıyorum. Dolandırıcılar, bu milletin size ihtiyacı yok. Lütfen insanların yakalarını bırakın” dedi.

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“MANEVİ TAZMİNAT HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketici kanununa göre, sipariş verilmiş olsa dahi o kargoyu 14 gün sonrasına kadar koşulsuz iade hakkı vardır. Teslim almaması da açık olarak cayma hakkının ifadesidir. Bu ne cüret? Nasıl icraya verirler? Tüketicinin yedi gün zarfında itiraz süresini kaçıracak ve tüm mal varlığına haciz geldiğinde aylığından kesinti başladığında bunu öğrenince bunun geri dönüşü çok zor olacak. Çünkü dava açması gerekiyor. Çoğu zaman da dava masrafları sarf edilecek mesai talep edilen bedelin çok üstünde oluyor. Şimdi haksız yere icra takibi açan alacaklı olduğunu iddia eden kişi ve kişiler hakkında firma veya firmalar hakkında haksız takip tazminatı ve manevi tazminat davası açma hakkımız doğmuştur. Şu anda Ali Rıza Besiri Tüketici Konfederasyonun Koruması altındadır. Bu dolandırıcılığa teşebbüs edenlerin en büyük cezayı alması için hukuki mücadele başlatacaktır. Çünkü burada söz konusu olan bir tüketici, iki tüketici değil. Binlerce mağdur var. Burada istenen bedel 150- 200 liralara ulaştı. Vatandaş haklarını bilmediğinden mücadele edecek imkanı da olmadığından ‘lanet olsun’ diyerek bu paraları ödüyor." diye konuştu.

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“BUNLARIN HESABINI VERECEKLER”

Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Öncelikle bu konuyu savcıların takip etmesi lazım. Kişisel verileri koruma kanunu, ayrıca vatandaşın huzurunu bozmalarından dolayı da cezalandırılmaları gerekir. Bu nedenle benzer şekilde tacize uğrayan tüketiciler mutlaka Cumhuriyet Savcılığına suç durusunda bulunmalı. Bunun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna da internet üzerinden başvurmalılar. Ticaret Bakanlığında reklam kurumuna şikayet edip haksız ticari uygulama kapsamında şikayetlerini iletebilirler. Alacaklı olduğunu iddia eden kişi, bu tüketici sipariş verdiyse TC numarasını bildirmeden nasıl sipariş kabul ediyor? Faturayı kime kesecek?

Türkiye’de 2 bin tane Ali Rıza Besiri var. Bu noktada yapılan hakikatten büyük pervasızlık. Hukuka karşı çıkıştır, hukuka karşı çıkıyorlar. Tüketiciler internetten alışverişlerinde sipariş anında 14 gün sonrasına kadar koşulsuz olarak cayma hakkına sahiptir. Almadı kargoyu, caydıysa istemiyor o kadar basit. Geri gönderme masrafı dahil hiçbir külfet tüketiciye yük edilemez. Burada bilgiler nereden gitti? Gerçekten siparişi var mıydı? Hiçbir şey bilmiyorlar, hatta tüketicinin TC kimlik numarasını bilmiyorlar ama cep numarasını biliyorlar. Bu numaradan taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar. Bunlar suçtur, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, tüketicilerimiz Cumhuriyet Savcılığına şikayet etsinler. Kişisel verileri nereden elde ettiler? Niye izinsiz kullanıyorlar? Kime verdiler? Bunların hesabını verecekler” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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