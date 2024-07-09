Basın toplantısına damga vuran an! TÜRK-İŞ Başkanı'ndan Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi: Ayıptır! Bir önceki bakana da bu yetkileri verselerdi...

Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam beklerken, hükümet kesin bir dille Temmuz ayında ücret artışının olmayacağını duyurmuştu. Memur ve emeklilere gelen zam kararlarının ardından asgari ücrete zam tartışmaları yeniden alevlendi. DİSK, HAK-İş ve TÜRK-İŞ başkanları bugün bir araya gelerek, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Üç sendika ortak bir bildiri yayımlarken, "Dayanacak gücümüz kalmadı" mesajı dikkat çekti.

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU

Basın toplantısına damga vuran ise TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alması oldu.

ATALAY'DAN BAKAN ŞİMŞEK'E: "AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Bakan Şimşek'in yapmış olduğu "Türkiye'de asgari ücret az değil" açıklamasına tepki gösteren Atalay, "Hala asgari ücret fazladır demek ayıp ve günahtır. Tablo ortada. Bırakın bir ay geçinmeyi bir hafta geçinemezsiniz bu parayla." diye konuştu.

Bakan Şimşek'i hedef alan Atalay, sözlerini öyle sürdürdü;

"BU YETKİLERİ BİR ÖNCEKİ BAKANA VERSELERDİ, O DA BÖYLE BAKANLIK YAPARDI"

"Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak... Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanı'na verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı. Bizim üzerimizden çeksinler ellerini. Nefes alamıyoruz."