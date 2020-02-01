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Başkan Gürün: Muğla’daki turizm rezervasyonları 2020’nin daha iyi geçeceğini gösteriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Muğla'nın turizm değerlerini ve turizm destinasyonunu tanıtmak adına İstanbul'da turizm sektörünün önde gelenleri ile Muğla Belediye Başkanı Dr.

Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA) - Muğla'nın turizm değerlerini ve turizm destinasyonunu tanıtmak adına İstanbul'da turizm sektörünün önde gelenleri ile Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bir araya geldi. Başkan Gürün, "Şimdi yapılan anlaşmalar ve rezervasyonlara göre 2020'nin 2019'dan çok daha iyi geçeceğini umuyoruz. Ancak muhteşem doğa ve her türlü zenginliğe sahip Muğla'yı çok ucuza pazarlamamalıyız" dedi.

24’üncüsü düzenlenen İstanbul Emitt Fuarı için Muğla Turizm Değerlerini konuşmak ve katılımcılara şehrin turizm destinasyonunu tanıtmak ve de bilgilendirmek amacıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de yer aldığı resepsiyonda Muğla'nın ilçe belediye başkanları ve turizm sektörünün önde gelenleri ile protokolden birçok isim yer aldı.

"SEZON BAŞLAMADAN FİKİR OLUŞTURALIM"

Başkan Gürün, "Emitt Fuarı nedeniyle burada bütün sektör ve 5 belediye başkanımızda aktif olarak katıldı. Tuizmle ilgili fuarlarda genellikle büyükşehir olarak dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve uzmanlarımızın görüşlerini ve fikirlerini alalım dedik. Sezon başlamadan da bir fikir oluşturalım" diye konuştu.

"TOPRAĞINI SATMA, ÜRÜNÜNÜ SAT"

Muğla için turizm çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Gürün, kentin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı:

"Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan 3'ncü ili Muğla. Ama turist başına kazancımız yeterli değil. Dolayısıyla kişisel harcaması yüksek olan, yani 10 kişiden elde ettiğimiz geliri 1 kişiden elde edebilme adına ne gibi şeyler yapmalıyız? Kültür Turizm'inde de deniz kum, sahil ve güneşin yanında da yine 'Kültür Turizmi'ni nasıl geliştiririz?' Kendi sahip olduğumuz arkeolojik değerleri, örf ve adet, yeme-içme değerlerini, doğamızı koruma-kullanma içerisinde turizme çok daha nitelikli sunabiliriz. Muhteşem doğa ve her türlü zenginliğe sahip Muğla'yı çok ucuza pazarlamamalıyız. Benim bu kadar güzelliğim ve özelliğim varsa ben, gerekli olan tedbirleri almak ve dönüşümü sağlamak adına değerinde bunu pazarlamam gerekiyor. Sayı değil, nitelik önemli. Çok daha fazla kişisel harcamanın yüksek olduğu ve farklı turizm alternatiflerin yaratılması ve yüzde 68'i orman olan, tarımla turizmi birleştiren, 'Kırsalda üret, kıyıda tüket' sloganıyla kooperatifçiliği destekleyen, 'Toprağını satma, ürününü sat' diyerek gençlerin kendi topraklarında kalmasını sağlayan ama bunu müthiş bir tüketimi olan kıyıda sektörler arası bir bağ kurmak gerekiyor. Muğla'yı da olması gereken yere taşımamız gerekiyor"

"SAYIMIZI ARTIRMAMIZA RAĞMEN GELİRİMİZİ ARTIRAMADIK"

2019 yılını turizm açısından iyi geçirdiklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Özellikle İngiliz Thomas Cook'un iflası sektöre çok önemli zararlar verdi ancak onun dışında sayı olarak da çok iyiydik. Sayımızı artırmamıza rağmen gelirimizi artıramadık. O zaman burada bir problem var? 2020 Thomas Cook'un iflasına rağmen şimdi yapılan anlaşmalar ve rezervasyonlara göre 2020'nin 2019'dan çok daha iyi geçeceğini umuyoruz ancak şuan Çin'de yaşanmakta olan bir virüs problemi var. Bu olağanüstü bir durum. Ne kadar sürer, ne kadar etkiler bunun hesabını yapabilmek mümkün değil. Çünkü bazı durumlar hesap dışı oluyor. Ancak 2020'den herkes umutlu ve herkesin beklentisi gayet iyi" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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