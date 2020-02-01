Başkan Gürün: Muğla’daki turizm rezervasyonları 2020’nin daha iyi geçeceğini gösteriyor

Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA) - Muğla'nın turizm değerlerini ve turizm destinasyonunu tanıtmak adına İstanbul'da turizm sektörünün önde gelenleri ile Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bir araya geldi. Başkan Gürün, "Şimdi yapılan anlaşmalar ve rezervasyonlara göre 2020'nin 2019'dan çok daha iyi geçeceğini umuyoruz. Ancak muhteşem doğa ve her türlü zenginliğe sahip Muğla'yı çok ucuza pazarlamamalıyız" dedi.

24’üncüsü düzenlenen İstanbul Emitt Fuarı için Muğla Turizm Değerlerini konuşmak ve katılımcılara şehrin turizm destinasyonunu tanıtmak ve de bilgilendirmek amacıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de yer aldığı resepsiyonda Muğla'nın ilçe belediye başkanları ve turizm sektörünün önde gelenleri ile protokolden birçok isim yer aldı.

"SEZON BAŞLAMADAN FİKİR OLUŞTURALIM"

Başkan Gürün, "Emitt Fuarı nedeniyle burada bütün sektör ve 5 belediye başkanımızda aktif olarak katıldı. Tuizmle ilgili fuarlarda genellikle büyükşehir olarak dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve uzmanlarımızın görüşlerini ve fikirlerini alalım dedik. Sezon başlamadan da bir fikir oluşturalım" diye konuştu.