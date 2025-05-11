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Başkentte toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrolarda 2023 yılında unutulan eşyalar, açık arttırmayla satışa sunuldu.

Başkentte toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık arttırma, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Açık artırmada satışa sunulan eşyalar arasında bisikletten testereye, müzik aletlerinden bebek arabalarına, elektronik eşyalardan boks eldivenine kadar birçok farklı ürün yer aldı. Özellikle çocuklara yönelik eşyalar ile elektronik cihazlar büyük ilgi gördü.

Açık arttırmaların her yıl kanun gereği yapıldığını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, toplu taşıma araçlarında çok fazla eşyanın unutulduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımız herhangi bir ürünü, otobüse veya metroya bindikleri zaman kaybediyorlarsa, mutlaka EGO Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunsunlar." çağrısında bulunan Tekbudak, "Bunu ihmal ediyorlar ve binlerce ürün 2 sene bizim depolarımızda bekliyor. Sonra da yine vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Burada az önce küçük çocuklar skuter aldılar. Mutluluklarını gördük." dedi.

AÇIK ARTIRMA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte en yüksek fiyat 3 bin 700 liraya satılan kemana verildi. Bu fiyat, açık artırmadaki tek eşya için verilen en yüksek teklif oldu.

Kemanı satın alan Mahmut Taylan İbrahim, daha önce hiç keman çalmadığını, kemanı internette satmak için aldığını ifade etti.

Başka bir katılımcı Emirhan Mustafa Türkmen de "Bugün 11 Mayıs. Anneler Günü olduğu için mezattan 19 parça kahvaltı seti aldım. Anneme hediye etmeyi düşünüyorum. Hem de anısı olur." dedi.

Etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve sadece bakmak için geldiğini belirten Sena Tekbaş Katırancı da skuterleri görünce oğlu Mehmet Aslan'a aldığını kaydetti.

Açık arttırmada, bazı ürünlerin alımında itirazlar yaşandı. Çocuk skuteri için mücadele eden Yılmaz Göbel, katılımcılardan alkışlarla ve ıslıklarla destek gördü.

BİR YIL SÜREYLE SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da yolcular tarafından unutulduktan sonra görevli şoförler ve hareket memurları tarafından "Kayıp Eşya Servisi"ne teslim edilen eşyadan, üzerinde bilgi bulunanlar sahiplerine ulaştırılıyor.

Sahiplerine ulaşılamayan eşyanın listesi, her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr" başlıklı internet sayfasında yayımlanıyor.

Eşyalar, sahiplerine 2 yıl içinde ulaşılamaması durumunda açık arttırmayla satılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ankara ego
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