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Başkentten ihracat 5 ayda 5,9 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Ankara'dan bu yılın ocak-mayıs döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 5 milyar 863 milyon 845 bin dolara yükseldi.

Başkentten ihracat 5 ayda 5,9 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu. Bu tutar, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 111 milyar doları aştı.

Ocak-mayıs döneminde Ankara'dan yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 5 milyar 863 milyon 845 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 347 milyon 865 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-mayıs döneminde Almanya'nın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Almanya'ya 419 milyon 409 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 418 milyon 216 bin dolarla Çin, 381 milyon 811 bin dolarla ABD, 273 milyon 45 bin dolarla Bulgaristan ve 252 milyon 48 bin dolarla Birleşik Krallık takip etti.

KİMYEVİ MADDELER ZİRVEDE!

Başkentten yılın ilk 5 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 663 milyon 272 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 642 milyon 664 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 611 milyon 640 bin dolarla "makine ve aksamları", 520 milyon 618 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ile 489 milyon 667 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 464,3 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu.

"Gemi ve yat hizmetleri"ni, yüzde 76,2 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" yüzde 24 ile "elektrik ve elektronik", yüzde 20,8 ile "hazır giyim ve konfeksiyon" takip etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Ankara İhracat
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