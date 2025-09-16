Başladılar, zamla karşılaştılar! Her kalem arttı, en uygunu bile 3800 TL'ye geliyor

Okulların açılmasıyla beraber, bu kez de kantin fiyatları gündeme geldi. Özellikle pek çok kişinin hesap yaptığı, fiyatları yüksek bulduğu hatta bazılarının kantin yerine beslenme çantası yaptığı öğrenildi. Tost, ayran, simit derken öğrencilerin okula zamlı tarife ile başladığı kaydedildi. İşte okul kantinlerinde son durum...

KANTİNDE YÜZDE 20-25 ZAM

NTV'nin haberine göre; öğrenciler kantine gittiklerinde zamlı fiyatlarla karşılaştı. Kantindeki ürünlere yüzde 20-25 oranında zam geldiği öğrenildi.

Kaşarlı tostun fiyatı geçen 70 TL iken şu anda 85 TL oldu.

Simit - poğaça tarzı ürünler bir yıl önce 20 TL iken şimdi 25 TL oldu.

Ayran geçen yıl 15 TL'ye satılıyor, bu yıl 20 TL'ye satılıyor.

İŞTE EN UYGUN TABLDOT YEMEK FİYATI

Kimi kantinlerde tabldot yemek de olurken en uygun tabldot yemeğin fiyatının 190 TL olduğu aktarıldı.

Bir öğrencinin bu şekilde beslenmesi durumunda aylık olarak ödeyeceğiz yemek ücreti 3 bin 800 TL oluyor.

Ancak söz konusu fiyatlar devlet okullarda bulunan kantinler için geçerli. Özel okullarda ise daha farklı tarifeler var.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların fiyatlarını kendilerinin hazırladığını belirtip "Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, farklı fiyattan satış yapanların kendilerine ihbar edilmesi gerektiğini vurguladı.