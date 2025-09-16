FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Başladılar, zamla karşılaştılar! Her kalem arttı, en uygunu bile 3800 TL'ye geliyor

Okulların açılmasıyla beraber kantin fiyatları da gündem oldu. Fiyatların okulun ilk günü öğrencilerin cebini yaktığı kaydedilirken en ucuz yiyecek olan bir poğaçanın bile 25 TL'den satıldığı öğrenildi. Tabldot bulunan kantinlerdeki en uygun fiyat da ortaya çıkarken buna göre aylık bu şekilde beslenen bir öğrencinin ödeyeceği yemek ücreti de hesaplandı.

Başladılar, zamla karşılaştılar! Her kalem arttı, en uygunu bile 3800 TL'ye geliyor
Hande Dağ

Okulların açılmasıyla beraber, bu kez de kantin fiyatları gündeme geldi. Özellikle pek çok kişinin hesap yaptığı, fiyatları yüksek bulduğu hatta bazılarının kantin yerine beslenme çantası yaptığı öğrenildi. Tost, ayran, simit derken öğrencilerin okula zamlı tarife ile başladığı kaydedildi. İşte okul kantinlerinde son durum...

Başladılar, zamla karşılaştılar! Her kalem arttı, en uygunu bile 3800 TL ye geliyor 1

KANTİNDE YÜZDE 20-25 ZAM

NTV'nin haberine göre; öğrenciler kantine gittiklerinde zamlı fiyatlarla karşılaştı. Kantindeki ürünlere yüzde 20-25 oranında zam geldiği öğrenildi.

  • Kaşarlı tostun fiyatı geçen 70 TL iken şu anda 85 TL oldu.
  • Simit - poğaça tarzı ürünler bir yıl önce 20 TL iken şimdi 25 TL oldu.
  • Ayran geçen yıl 15 TL'ye satılıyor, bu yıl 20 TL'ye satılıyor.

Başladılar, zamla karşılaştılar! Her kalem arttı, en uygunu bile 3800 TL ye geliyor 2

İŞTE EN UYGUN TABLDOT YEMEK FİYATI

Kimi kantinlerde tabldot yemek de olurken en uygun tabldot yemeğin fiyatının 190 TL olduğu aktarıldı.

Bir öğrencinin bu şekilde beslenmesi durumunda aylık olarak ödeyeceğiz yemek ücreti 3 bin 800 TL oluyor.

Başladılar, zamla karşılaştılar! Her kalem arttı, en uygunu bile 3800 TL ye geliyor 3

Ancak söz konusu fiyatlar devlet okullarda bulunan kantinler için geçerli. Özel okullarda ise daha farklı tarifeler var.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların fiyatlarını kendilerinin hazırladığını belirtip "Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, farklı fiyattan satış yapanların kendilerine ihbar edilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli olduFirmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu
Konut satışında rekor! O şehirler zirvedeKonut satışında rekor! O şehirler zirvede

Anahtar Kelimeler:
okul fiyat kantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.