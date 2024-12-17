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Bastonuyla gelen de var, çocuğunu bırakıp gelen de... 400 TL'lik indirim için dondurucu soğukta pirinç kuyruğu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.12.2024 13:38
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5 kilo pirinçteki indirimden faydalanmak isteyen Diyarbakır'daki vatandaşlar, soğuk havaya rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde saatlerce sıra bekledi. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği ucuz pirinç kuyruğuna girdi. Yaşlı amca ve teyzelerin 400 TL daha ucuza pirinç alabilmek için 5 saat buyunca kuyrukta beklediği görüntüler gündem oldu.

Bastonuyla gelen de var, çocuğunu bırakıp gelen de... 400 TL'lik indirim için dondurucu soğukta pirinç kuyruğu!

Diyarbakır'daki ucuz pirinç kuyruğu gündem oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) satış ofisinde 5 kilo pirincin 400 TL indirimli olarak satılacağını duyan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla satış ofisine akın etti.

UCUZ PİRİNÇ KUYRUĞU

Kentin merkez Bağlar İlçesine bağlı yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların yaşadığı Kaynartepe, Muradiye, Körhat, 5 Nisan, Mevlana Halit Mahallelerinden gelen çok sayıda vatandaş, buz gibi havaya rağmen ucuz pirinç kuyruğuna girdi.

ATEŞ YAKARAK SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER

Aşırı soğuk nedeniyle üşüyen yaşı ilerlemiş amca ve teyzeler ateş yakarak sıra bekleyip ısınmaya çalışırken, bazıları da ceplerine ellerini sokarak bir nebzede olsa ısınmaya çalıştı.

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Sözcü'de yer alan habere göre, vatandaşlar pirincin yanı sıra indirimli satışa sunulan mercimek, nohut, bulgular gibi kuru bakliyat ve ayçiçeği yağını almak için kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Sırada bekleyen vatandaşlar arasında elinde bastonuyla gelen yaşlı dedeler ile yine bedensel engelli olan yaşlı kadın ve erkeklerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

400 TL'LİK İNDİRİM

Ucuz gıda alabilmek için sıraya giden vatandaşlara, 5 kiloluk pirincin torbası 220-290 lira arasında satılırken, bu fiyat kentteki yerel ve zincir marketlerde 700 liraya kadar çıkıyor. Aynı şekilde 40 liradan satılan kırmızı mercimeğin market fiyatı ise 65 lira. 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı da TMO’da 245 liradan satışa sunulurken, yerel ve zincir marketlerde ise bu rakam 285-298 liradan satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Pirinç
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