Başvurana 7 bin 500 TL nakit veriliyor! Dikkat: Süre sınırı bulunuyor

Promosyon kampanyaları devam ediyor. Emeklilerin ceplerini rahatlatan promosyon ödemelerinde, bankalar tutarları artırdı. Emekli maaşı miktarına göre değişen promosyon kampanyasında 7 bin 500 TL verilecek! Ancak başvuru için kısıtlı süre bulunuyor. İşte tüm detaylar...

5.000 TL HEDİYE!

Maaşını Denizbank'a taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren emeklilere, 5.000 TL'ye varan nakit hediye verilecek. 31 Ekim'de başlayan kampanya, 21 Aralık'ta sona erecek. Başvurular şube, internet bankacılığı ya da çağrı hizmetleri aracılığıyla alınacak.

Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,

Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL,

Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL verilecek.

7.000 TL PROMOSYON!

Akbank 7.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bunun için SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşının 30 Kasım 2022'ye kadar Akbank'a taşınması 3 yıl boyunca burada kalma sözü verilmesi isteniyor.

Maaşı 0-3.499 TL aralığında olanlara 4.200 TL,

Maaşı 3.500-7.499 TL aralığında olanlara 4.850 TL,

Maaşı 7.500-9.999 TL aralığında olanlara 6.250 TL,

Maaşı 10.000 TL ve üzeri olanlara 7.000 TL promosyon verilecek.

7.500 TL VERİLİYOR!

Maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Ancak başvuru için süre sınırı bulunuyor. ING Bank tarafından yapılan açıklamada, "Kampanya 4 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz." ifadeleri yer aldı.



