Başvurana 7 bin 500 TL nakit veriliyor! Dikkat: Süre sınırı bulunuyor

Promosyon kampanyaları devam ediyor. Emeklilerin ceplerini rahatlatan promosyon ödemelerinde, bankalar tutarları artırdı. Emekli maaşı miktarına göre değişen promosyon kampanyasında 7 bin 500 TL verilecek! Ancak başvuru için kısıtlı süre bulunuyor. İşte tüm detaylar...
Maaşını Denizbank'a taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren emeklilere, 5.000 TL'ye varan nakit hediye verilecek. 31 Ekim'de başlayan kampanya, 21 Aralık'ta sona erecek. Başvurular şube, internet bankacılığı ya da çağrı hizmetleri aracılığıyla alınacak.
Akbank 7.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bunun için SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşının 30 Kasım 2022'ye kadar Akbank'a taşınması 3 yıl boyunca burada kalma sözü verilmesi isteniyor.
Maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Ancak başvuru için süre sınırı bulunuyor. ING Bank tarafından yapılan açıklamada, "Kampanya 4 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz." ifadeleri yer aldı.