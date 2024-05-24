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Başvurmadan önce listeyi kontrol edin! Avrupa Komisyonu açıkladı: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 10:16
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Son dönemde Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artış dikkat çekerken, Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler de belli oldu. Ülkeleri Avrupa Komisyonu açıkladı. Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke ise şaşırttı.

Başvurmadan önce listeyi kontrol edin! Avrupa Komisyonu açıkladı: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesindeki ret oranları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini açıkladı. Türkiye'nin başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e çıktı. Mevcut ret oranıyla İran'ın hemen arkasında yer alan Türkiye'yi en çok reddeden ülke ise Estonya oldu. Almanya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler de listelerdeki yerini aldı.

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Yurt dışına gitmek isteyen Türk vatandaşları vize zorluğu yaşarken iş dünyasından da vize zorluklarının kolaylaşması için çağrı yapılıyor. Vize retleriyle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklama yaptı. Bolat, "Vatandaşlarımızın ticaret, turistik, eğitim, akademik, kültürel ve sanatsal çalışmalar için AB ülkelerine vize başvurularında yüzde 30'luk artış var. Bu noktada da AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarında gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş" dedi.

İŞTE TÜRKİYE'YE EN ÇOK VİZE REDDİ VEREN ÜLKELER

Listenin ilk sırasında Estonya var.
Estonya’nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42,5'lik bir ret oranı çıkardı.

DANİMARKA
Danimarka Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 39,40'ını reddetti.

YUNANİSTAN
Yunanistan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 38,5'ini reddetti.

İSPANYA
İspanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 31,09'unu reddetti.

BELÇİKA
Belçika İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 27,5'ini reddetti.

ALMANYA
Almanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 27,1'ini reddetti.

ÇEKYA
Çekya İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 23,5'ini reddetti.

MACARİSTAN
Macaristan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 22,9'unu reddetti.

HIRVATİSTAN
Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 22,4'ünü reddetti.

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Vize Türkiye schengen vizesi
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