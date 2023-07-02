Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamıyor... Borç yapılandırmasında 'ilk 2 taksit' detayı: 31 Temmuz tarihine dikkat

Borç yapılandırmasında başvuru süresi daha önce 1 kez uzatıldığı için yeni bir süre uzatımı yapılmayacak. Başvurusunu 3 Temmuz'a dek tamamlayanlar 31 Aralık öncesine ait 2 bin lirayı aşmayan kamu borçlarını peşin veya taksit olarak ödeme seçenekleri bulunuyor. İlk iki taksit ve peşin ödemeler için ise 31 Temmuz şartı var. İşte kamu borçları yapılandırmasına ilişkin tüm detaylar!

TRAFİK, ASKERLİK BORÇLARI...

HaberTürk'te yer alan habere göre; 13 Mart'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü-otoyol kaçak geçiş cezaları ve belediyelere olan borçlara yapılandırma imkanı getirildi. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından verilen idari ve adli para cezaları da ilk kez yapılandırma kapsamına alındı.

PEŞİN YA DA TAKSİT OLARAK ÖDENEBİLİYOR

Yapılandırma kapsamında 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. 31 Aralık öncesine ait borç ve cezalar peşin ve taksitler halinde ödenebiliyor. Taksit sayısı 48 aya kadar uzatılabiliyor. İlk taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Borcunun tamamını peşin ödeyecekler için de son tarih 31 Temmuz.

'İLK 2 TAKSİT' DETAYI

İlk 2 taksitin yasal süresinde ödenmesi zorunlu. Ödenmediği takdirde yapılandırmadan yararlanılamıyor. 31 Temmuz'a kadar borcun ilk 2 taksidinin ödenmesi gerekiyor.

265 MİLYAR LİRA ALACAK YAPILANDIRILDI

Bugüne dek 4,5 milyon mükellef yapılandırma için başvurdu. 6,6 milyon yapılandırma dosyası oluşturuldu. 265,4 milyar liralık alacak yapılandırılırken 20,7 milyar lirası tahsil edildi.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Yapılandırma süre 1 kez uzatılmış, 31 Mayıs olan son başvuru tarihi 3 Temmuz'a alınmıştı. Ancak yasa gereği yeni bir süre uzatımı imkanı yok. Bu nedenle mükelleflerin 3 Temmuz mesai bitimine dek başvurması gerekiyor.